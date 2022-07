Missão agora é sair da zona baixa

O Fortaleza avançou na Copa do Brasil. O Ceará venceu, mas não conseguiu neutralizar a vantagem do Leão. É o lado bom do momento tricolor. Classificou-se, faturou alto (3,9 milhões) e tem boas perspectivas. É importante lembrar que, na época da Taça Brasil, o Fortaleza foi duas vezes vice-campeão brasileiro: em 1060 e em 1968. Agora vem o lado ruim vivido pelo Leão: ser lanterna na zona de rebaixamento da Série A nacional. Parece que, quando o time tem a infelicidade de cair nela, atrai todos os fluidos negativos. Aí tudo passa a dar errado em sequência. Um amontoado de resultados desfavoráveis. Ceará e Fortaleza precisam sair da zona maldita. Precisam sair com urgência, urgentíssima. A missão do Ceará é menos complicada. A missão do Fortaleza é mais difícil. Mas, na atual situação, pouco importa o grau de dificuldade. Ambos têm de buscar soluções. Quanto mais retardar a tarefa, mais complexo ficará o problema. Foi assim que o Grêmio caiu no ano passado. E tinha time para não cair. Foi assim que o Bahia caiu no ano passado. E também tinha time para não cair. Portanto, Ceará e Fortaleza não podem cometer os mesmos equívocos que Grêmio e Bahia cometeram. Fica o alerta.

Sofrimento

O Fortaleza não vai querer passar os tormentos que já passou. De 2010 a 2017, foram oito anos de Série C. Foram humilhações que deixaram marcas terríveis na vida tricolor. Foram frustrações seguidas. Sofreu eliminações para o Sampaio Correia, Oeste, Juventude, Macaé. Sem esquecer a confusa vitória sobre o CRB, que evitou a queda do Leão para a Série D.

Ascensão

Depois de tanta desgraça junta, o Fortaleza encontrou o caminho de uma fulminante ascensão. Subiu para a Série B. Foi campeão. Subiu para a Série A. Ganhou vaga na Copa Sul-Americana, ganhou vaga na Libertadores. Foi o quarto melhor time do Brasil em 2021. Momentos de glória. De repente, lanterna da Série A. Não tem cabimento. Não dá para pensar em retrocesso.

Série C nunca

O Ceará passou 17 anos na Série B, antes de retornar à Série A em 2010. Voltou para a Série B em 2011. Passou mais sete anos na Série B, ou seja, de 2011 a 2017. Subiu para a Série A 2018, onde permanece até agora. Já são cinco anos de Série A. O Ceará jamais caiu para a Série C. Mas, em 2015, por pouco não caiu para a Série C. Foi milagrosamente salvo pelo técnico Lisca.

Conclusão

Há alguns anos, Ceará e Fortaleza enfrentaram muitas dificuldades fora da Série A. De certa época para cá, estão na mais importante competição do Brasil. Agora, novamente paira a ameaça de um rebaixamento. Os fantasmas voltaram. Por isso, prego a reação imediata. Voltar para a Série B será um castigo. Ainda há tempo para reagir, desde que comecem agora. Acabou a margem de garantia.