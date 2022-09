Mais uma vez a arbitragem na berlinda

O jogo Ceará x São Paulo estava indo bem. Um certo equilíbrio de ações. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Calleri marcou 1 a 0 para o São Paulo. Aliás, imperdoável a desatenção da defesa alvinegra. Dar duas chances seguidas a um artilheiro notável é pedir para sofrer gol. Sofreu. A partida seguiu normal. O Vozão reagiu. Richardson foi para a área em busca do empate. Sofreu um pênalti claro. O árbitro Maguielson Lima Barbosa não assinalou. O VAr mais uma vez provou a sua inutilidade em determinadas situações. A beleza do jogo terminou aí. Começou um show de reclamações, provocações, incompetência da arbitragem, cartões em profusão. Pênalti marcado para o São Paulo. O VAR entrou em ação. Pênalti desfeito, cartão vermelho para Luís Otávio. Na fase inicial, não houve mais futebol. Na fase final, o Ceará, mesmo com um jogador a menos, reagiu. Vina desperdiçou a melhor chance do empate, após ótima jogada de Jô e Mendoza. E nada mais que isso, a despeito das entradas de Zé Roberto, Castilho, Vásquez. O pior estava por vir. Quando o Vozão dava alguns sinais de que poderia empatar, Zé Roberto, de forma irresponsável, provocou sua expulsão. Matou o Ceará. Aí Bustos fechou o placar (2 x 0).

Título importante

Ao sagrar-se campeão do Brasileirão feminino A2, o Ceará impõe uma nova situação de importância e beleza à modalidade. Traz para o patamar mais alto o que antes não tinha o apoio necessário sequer para pequenos embates. O futebol feminino cearense, a partir de agora, tende a crescer sobremaneira, tanto em visibilidade quanto em financiamento.

Conquista memorável

A vitória do Ceará sobre o Athletico foi histórica. Tinha de tirar a diferença de dois gols do visitante. Quando Pissaia fez 1 a 0, veio a esperança. Quando Ju Morais fez 2 a 0, veio a convicção de que o título brasileiro era possível. Quando houve a vitória nos pênaltis, veio a concretização de um sonho. Lindo sonho.

Avanço significativo

Na década de 1950, futebol era só para homens. Poucas mulheres iam aos estádios. E só iam em jogos solenes. Aqui, no PV, apenas duas mulheres marcavam presença: a Dona Chaguinha, torcedora do Ceará, e a dona Filó, torcedora do Ferroviário. Com o passar dos anos, as mulheres ganharam seus espaços em todos os segmentos.

Afirmação

Das arquibancadas para o campo foi um duro desafio. As mulheres foram mostrando qualidade. No mundo todo o futebol feminino se estabeleceu. Vieram as competições internacionais. Surgiram atletas consagradas como Marta e Formiga. Não há mais quem segure o futebol feminino. E, graças a Deus, o Ceará está inserido na elite nacional. Parabéns ao time comandado por Erivelton Viana.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil