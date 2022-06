Leão passa a marcha ascensional

Subir. É preciso subir urgentemente. Foram oito rodadas de agonia para um Fortaleza atônito. Oito jogos sem vitória. Na nona rodada, o alívio. Aliás, a palavra alívio pegou muito bem. Alívio especial porque veio por uma vitória gigantesca diante do Flamengo no Maracanã. Mas essa vitória gigantesca passou. Para manter as consequências positivas do extraordinário triunfo no Maracanã, será preciso engatar a marcha ascensional, a começar hoje diante do Goiás. Se houver empate, quebrará o encanto obtido no Maracanã. Se houver derrota do Fortaleza, os fantasmas voltarão ao Pici. E voltarão tão assustadores quanto antes. Assim é a luta de quem, por motivos inexplicáveis, foi bater na zona maldita, embora tenha time para grandes feitos. O jogo de hoje é para benzer, afastando o mau olhado, o olho gordo. Eu só entendo como azar dos azares ver um time bom como o Fortaleza segurando a lanterna. Isso não tem sentido. Mas o futebol, como qualquer jogo, tem seu dia de sorte, onde tudo dá certo para um lado só. Há quem analise apenas a competência, não acreditando nessas coisas abstratas. Tudo bem. Você pode não acreditar em bruxas. Eu também não acredito. Sei não...

Goleador

Robson, artilheiro. Mas perdeu tantas oportunidades que foi para a reserva. Aí, no Maracanã, duas grandes oportunidades lhe surgiram como bilhetes premiados da loteria. Mas ele desperdiçou as duas. Imaginei que afundaria. Veio a terceira oportunidade. Aí ele teve calma e personalidade para esperar o momento certo do bote. O toque sutil e o gol. Gol da superação.

Altos e baixos

A vida é assim mesmo. As oscilações acontecem. Barbosa, goleiro da Seleção Brasileira de 1950, fez notáveis e monumentais defesas durante a sua brilhante carreira profissional. Porque entenderam que ele falhou no gol que deu o título mundial ao Uruguai, ficou amaldiçoado pelo resto da vida. Injustiçado para sempre. Jamais perdoado. Incrível.

Esperança

Hércules está na vez. Um jovem de futebol brilhante. Assume a condição de condutor de fluidos bons, de mudanças de atitude. Na história das grandes vitórias, sempre há um jovem com energia de sobra a dividir as tarefas da conquista. Claro que não pode ser a esperança isolada de uma missão. Os mais experientes lhe servirão de base. É o caminho.

Missão