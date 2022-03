Jogo único reduz a margem para errar

A etapa mais difícil da Copa do Nordeste já começa amanhã. É exatamente aí, na definição em partida única, que muitas zebras acontecem. O único benefício dos líderes é o mando de campo. E só. As equipes entram em igualdade de condições. Amanhã, o Fortaleza recebe o Atlético-BA, que foi o quarto colocado no Grupo A. Na quinta-feira, dia 24, o Ceará recebe o CRB, quarto colocado do Grupo B. Teoricamente, pelas campanhas, mais uma vez os representantes cearenses têm o favoritismo. Mas agora a margem para erros é bem menor. O Atlético sofreu uma goleada aplicada pelo Náutico (3 x 0). Perdeu para o Ceará (0 x 1) em Alagoinhas. No Atlético há limitações. Mas o Fortaleza terá de jogar no estilo Vojvoda: intensivo e incisivo. O CRB, adversário do Ceará, também tem limitações. Anteontem perdeu para o Fortaleza (2 x 0) no Castelão. Teve campanha discreta. O Ceará, pela lógica, tem boas condições para se estabelecer e avançar rumo à fase semifinal. Mas tudo é muito arriscado porque depende de um jogo só. Não haverá prorrogação. Se der empate no tempo normal, a definição vai direto para as cobranças de pênalti. Não raro, acontece surpresa em situações assim. Todo cuidado, pois.