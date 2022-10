Inspiração no eterno soldado alvinegro, Dimas

O Ceará, mais uma vez, vive dificuldade. Os temores do rebaixamento existem. Muita gente está apontando os caminhos da salvação. Milagreiros antigos e milagreiras de última hora surgem, cada um com uma fórmula mirabolante, visando a tirar do aperto o Vozão. Há os que se apegam a todos os santos. Há os que se apegam às coisas do além. Ninguém, porém, à altura do eterno soldado alvinegro, Dimas Filgueiras. Quantas e quantas vezes, ele salvou o Ceará. Numa situação como a presente, seus conhecimentos encontrariam as soluções.

Lembro que, na Série A de 2010, o Ceará contratou o técnico Mário Sérgio. Após resultados ruins, Mário afirmou que o time do Ceará não tinha qualidade para permanecer na Série A. Declaração infeliz. Ora, como poderia então continuar dirigindo a equipe, se ele mesmo não acreditava no grupo? Foi demitido. No lugar dele, assumiu o salvador das horas certas e incertas, Dimas Filgueiras. Resultado: com o mesmo elenco que Mário Sérgio dissera não ter condições de permanecer na elite, Dimas reagiu e terminou a competição em 12º lugar, com 47 pontos. Há nove meses, Dimas está internado num hospital da cidade. Orações a Deus pela saúde dele.