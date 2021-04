Incontestável liderança cearense no Nordeste

Fortaleza e Ceará concluíram na liderança as suas participações na fase classificatória da Copa do Nordeste. Incrível é que, mesmo em posições tão privilegiadas, padeceram desfavoráveis manifestações. Motivo: a oscilação que não deixava casar resultado e convencimento. Já na reta final houve melhor aproximação entre vitória e produção, fato que acalmou os corações dos mais exigente. Agora a Copa do Nordeste entra numa fase mais delicada: a da eliminação em um jogo só. Em situações assim, a margem de erro torna-se extremamente reduzida. Uma errada saída de bola pode comprometer o todo. Uma bola na trave pode definir o destino de quem fica e de quem sai. Um erro de arbitragem pode mandar para cada quem deveria permanecer. Nem sempre o melhor sai triunfador nesse tipo de disputa. Vejo o Fortaleza favorito diante do CSA. Vejo o Ceará favorito diante do Sampaio Corrêa. Mas a palavra favorito não é certeza de classificação. É apenas um indicativo teórico que pode mudar no correr dos acontecimentos em campos. Por enquanto, predominam na avaliação os números da fase anterior. Nessa parte, Fortaleza e Ceará foram muito bem.

Precipitação

Dos 16 clubes que disputaram a primeira fase da Copa do Nordeste, o Fortaleza foi o time de melhor campanha: 17 pontos, cinco vitórias, dois empates e uma derrota. E ainda houve quem defendesse a demissão do técnico Enderson Moreira. Criticá-lo, tudo bem. Houve jogos ruins do Leão. Mas demissão seria loucura.

Tranquilidade

Guto Ferreira não enfrentou onda desfavorável, quanto à onda do seu rival no Fortaleza. Sofreu certa cobrança, mas nada comparável à pressão exercida pela torcida tricolor. Mesmo com uma campanha aquém da campanha do Leão, não vi em nenhum momento a perigo o cargo de Guto Ferreira.

Bicampeão

O Flamengo conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Venceu nos pênaltis. Sim, mas na produção quem é o melhor: Flamengo ou Palmeiras? Os times se equilibram. O próprio jogo traduziu isso. Mas, a meu juízo, o Flamengo tem toque de bola mais refinado e bonito.

Outro título

Rogério Ceni faturou mais um título para enriquecer seu currículo: o de campeão da Supercopa. O segundo consecutivo no comando do Flamengo. Agora está de olho no título de campeão carioca, onde é favoritismo. E ainda há quem defenda sua saída do rubro-negro. Dá para entender torcedor radical? Claro que não.