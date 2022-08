Incômoda a imprecisão do VAR nos jogos de futebol

É válida, em todo o mundo, a tentativa de aperfeiçoar as arbitragens mediante a utilização da tecnologia mais avançada. Tenho observado que, exceto no futebol, há acertos. Na Fórmula 1, por exemplo, todo o aparato define com extrema precisão diferenças de milésimo de segundo. E tudo sem contestação porque a exatidão não deixa qualquer dúvida sobre o que foi constatado. No vôlei, quem acompanha as competições internacionais observa que também as dúvidas são dissipadas imediatamente através de imagens que não permitem discussão. Nas corridas de cavalo, igualmente o equipamento na chegada marca sem dúvida quem venceu a prova. No atletismo, independentemente da modalidade, os computadores mostram claramente como tudo aconteceu.

Enfim, a pergunta é: por que somente no futebol ainda há mil dúvidas em determinados momentos, apesar de todas as medições feitas pelos mais avançados aparatos tecnológicos do planeta? Resposta simples: porque os homens não se entendem. A máquina é precisa, mas imprecisos e, às vezes, incompetentes os seus operadores. Daí a confusão que, a meu juízo, tão cedo não será banida. Lamentável.