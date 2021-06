Inaceitáveis ofensas dos torcedores

Meu repúdio às atitudes agressivas dos torcedores do Ceará contra o jogador Vina. Uma coisa é protesto pacífico. Outra coisa é o insulto. Criticar de forma construtiva todos podem. Mas ninguém tem o direito de ferir a dignidade do atleta. Todos os jogadores passam por altos e baixos. Até os mais notáveis ídolos do futebol mundial já experimentaram períodos de comprometida produção. O meia Vina não é o único a ter seu desempenho em queda livre. Ele faz parte de uma engrenagem que arrefeceu. Talvez, por ter sido a referência das glórias alvinegras do ano passado, seja agora escolhido como bode expiatório das atuais questões. Reconheço que Vina vive um delicado momento. De repente, apagou o brilho de quem sonhava até com uma convocação para a Seleção Brasileira. Imagine o sofrimento dele. Agora, no lugar de pensar na Amarelinha, vê despencar a sua situação no próprio clube. Vina, claro, tem projetos profissionais. Não está jogando mal porque quer. É a fase. Aliás, fase negativa que não é só dele. É do Ceará como um todo. É do Charles. É do técnico Guto Ferreira. É do Lima. Calma, gente. Não adianta desespero. Os exageros dos torcedores só atrapalham.

Ato inadmissível

Não sei bem o ano. Jefferson era goleiro do Ceará. Durante um treino coletivo em Porangabuçu, um torcedor invadiu o campo. Acertou um soco no goleiro Jefferson, que caiu no gramado. Um dos maiores absurdos que vi. Depois disso, a diretoria montou um esquema de proteção aos atletas. Jefferson encerrou a carreira em 2012 no Horizonte.

Surpreendente Atlético

Amanhã, o Fortaleza enfrentará o Atlético em Goiânia. O Atlético tem surpreendido. Ganhou duas vezes seguidas do Corinthians no Itaquerão em apenas três dias. No dia 30 de Maio, Série A, deu Atlético (0 x 1). No dia 2 de junho, Copa do Brasil, deu Atlético (0 x 2). E, no dia 05 de junho, em Goiânia, ganhou (2 x 0) do São Paulo.

Dificuldades

Quando um time tem início avassalador como o Fortaleza, logo os adversários cuidam de estudar os esquemas que estão sendo adotados. Certamente o técnico do Atlético de Goiânia, Eduardo Barroca, já colocou as barbas de molho. Se bem que o Atlético está também tão surpreendente quanto o Fortaleza.

Convocação

O futebol cearense tem alcançado alta qualificação não apenas na prática do futebol. Também tem alcançado excelência na preparação física dos atletas. O reconhecimento está na convocação do fisioterapeuta das bases do Fortaleza, Fábio Gomes, para a Seleção Brasileira sub-17. Fábio é muito competente. Tem méritos. Parabéns. Boa sorte.