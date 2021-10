Grandes chances de vitória para Ceará e Fortaleza

Na primeira volta da Série A, o Ceará alcançou posições importantes. Chegou ao sétimo lugar. Vislumbrou a possibilidade de ganhar uma vaga direta para a Copa Libertadores da América. Gradualmente, porém, as dificuldades foram chegando. O time passou a perder posições. Guto Ferreira teve seu prestígio desgastado. Acabou sendo despedido. Agora volta o medo do rebaixamento. Apenas três pontos separam do precipício o Ceará. Hoje, encara o 17º colocado, o Juventude, o primeiro time da zona baixa. O Juventude está numa situação ainda pior que a do Ceará. A última vitória do Juventude foi no dia 26 de setembro, quando ganhou do Santos por 3 a 0. Depois, o Juventude fez inacreditável proeza: empatou (1 x 1) com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Depois disso, perdeu para o Sport-PE (3 x 1), empatou com o América-MG (1 x 1), perdeu para o Flamengo (3 x 1) e perdeu para o Grêmio (3 x 2). Uma campanha pífia. É a oportunidade que o Ceará terá para ganhar a primeira partida fora. Detalhe: os fantasmas estão chegando. Fazem círculos nos céus de Porangabuçu. Só Deus sabe o que acontecerá ao Ceará, caso haja um novo insucesso.

ATACANTE

O atacante Clebão, que já esteve nos braços da torcida quando foi destaque na conquista da Copa do Nordeste, vem sofrendo críticas de alguns observadores mais exigentes. Considero injustas as críticas. Clebão é aplicado. Sua participação coletiva é excelente. Corre, combate e, como poucos, sabe dar passes de primeira, além de assinalar gols. É muito útil.

FORÇA LEÃO

O Fortaleza tem de separar as duas coisas: Copa do Brasil e Série A nacional. Com relação à Copa do Brasil, relaxa. Não deu no primeiro jogo, pronto. Bola para frente. Faça o que tiver ao seu alcance no jogo de volta. Então, não deixe que o insucesso em Minas Gerais contamine a sua brilhante participação na Série A. No Brasileirão, o Fortaleza vai muito bem. E assim deve seguir.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda tem construído trajetória positiva com o Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

LIBERTADORES

A propósito, o adversário do Fortaleza hoje, o Athletico do Paraná, tem sua atenção concentrada mesmo é na partida de volta com o Flamengo no Maracanã, onde poderá garantir sua vaga na final da Copa do Brasil, caso derrote o Mengão. O Fortaleza pode tirar disso o melhor proveito. O Leão fica à vontade, livre de pressões. Com mais três pontos, vai se segurando na faixa da Libertadores.

À VONTADE

O Fortaleza vai sem pressões para o segundo jogo com o Atlético Mineiro. Se der, deu. Se não der, já está dentro da previsão pela vantagem do Atlético Mineiro. Então, não há motivos para desespero. Vai mesmo como quem tem apenas de cumprir tabela. Importante, nas atuais circunstâncias, é

avançar na Série A nacional.