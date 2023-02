Futebol, folia e orações

O brasileiro gosta de um feriadão. O Carnaval divide as opções de muita gente. Uns preferem o sossego das fazendas ou o friozinho das serras. Outros caem na folia com tudo a que tem direito. Há gente que sai daqui direto para a Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro. Há gente que opta pela Avenida Domingos Olímpio em Fortaleza. Há quem prefira as orações no Ginásio Paulo Sarasate. Há quem permaneça aqui mesmo, nem aí para esse negócio de folia. O número de ônibus extras para viagens, saindo de Fortaleza, mais que dobrou. Mesmo com todas essas atenções voltadas para o feriadão, é bom lembrar que tem futebol.

Hoje, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, o Ceará enfrenta o CRB, quarto colocado do Grupo A da Copa do Nordeste. O Vozão está crescendo, jogo após jogo. As vitórias sobre o Fortaleza e sobre o Sport-PE deram moral. Também hoje, mas às 21 horas, no PV, o Fortaleza recebe o CSA. O Leão, com nove pontos, é líder do Grupo A. Está cheio de moral, máxime depois que goleou (0 x 3) o Bahia em pleno Estádio Fonte Nova. E amanhã, sábado gordo, a programação da CBF não poupou sequer Ferrão. Pegará o Sergipe no PV. Queiramos ou não, o Carnaval desvia a atenção de tudo.

Ranços

Há jogadores que pensam apenas no tempo presente. Não ligam para o futuro. Alguns, porque não sabem administrar as situações adversas, acabam fechando as portas do próprio clube onde atuaram ou foram ídolos. É o caso de Vina. Houve uma época amado e aplaudido pela torcida do Ceará. Mas saiu desgastado. Deixou um forte ranço. Azedou. Que seja feliz no Grêmio.

Portas abertas

Saber sair é uma arte. Deixar as portas abertas é importante não apenas no mercado da bola, mas em todos os segmentos da vida. Vejam o caso concreto de Richardson. Soube sair e soube voltar. Está aí dando seu recado no Vozão. Há quem diga que não no mesmo padrão da época em que saiu. Isso é comum. Para mim, a qualidade do futebol dele está dentro do esperado.

Qualidade

Quem também deixou as portas abertas foi Yago Pikachu no Fortaleza. Foi embora e voltou bem. Os mais exigentes dizem que ele não está jogando o mesmo futebol da época em que saiu. Volto a dizer: isso é muito comum. Mas, com o passar do tempo, a tendência será a gradual retomada, tanto a de Pikachu no Fortaleza, quanto a de Richardson no Ceará.

Segurança

Com futebol e Carnaval na Gentilândia (Capital do Benfica), as autoridades devem olhar com atenção para este polo cultural-esportivo da cidade de Fortaleza. Quando do clássico-rei, o trabalho do setor de segurança foi muito bom. O mesmo posso dizer com relação ao trabalho da AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania). Basta repetir o esquema que deu certo.

Jovem e veterano

O jovem Eric Pulga, do Ferroviário, é o artilheiro da Copa do Nordeste (3 gols). Ele tem personalidade. No gol do empate diante do Bahia na Fonte Nova, sua frieza foi a de um veterano. Ciel, veterano atacante do Ferroviário, tem o ânimo de um jovem. É artilheiro do Campeonato Cearense com cinco gols ao lado de Zazá, do Caucaia. Eric e Ciel são destaques do Ferrão.

