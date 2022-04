Fortaleza sem a exuberância de antes

Os tricolores estão preocupados. Há mil razões. Está sumido o time arrasador do início da Série A do ano passado. O Fortaleza, em 2021, na estreia, ganhou do Atlético-MG (1 x 2) no Mineirão. Na segunda rodada, no Castelão, goleou o Inter-RS (5 x 1). No terceiro jogo, ganhou do Sport no Castelão (1 x 0). Nove pontos nos três jogos iniciais. E jogando bonito, incisivo, intensivo. Agora, na estreia, perdeu em casa para o Cuiabá (0 x 1). Na segunda rodada, perdeu para o Internacional (2 x 1) no Beira-Rio. Pior do que perder é não dar sinais do Fortaleza dos primeiros momentos de Vojvoda no Leão. Cadê o futebol encantador, alvo de tantos elogios? Em apenas um ano, terá perdido o elã? Ou terá ficado manjada demais a forma de jogar adotada pelo argentino? Ainda não é possível uma resposta definitiva. Todo time passa por oscilações. Uns retomam a força. Outros não mais a readquirem. É difícil, por dois anos seguidos, manter inalterado o mesmo padrão. Na cabeça de Vojvoda certamente pairam muitas interrogações. Nas mãos dele, algumas vezes, o grupo já experimentara a sensação de finitude. Depois ressuscitou. Aliás, o tempo está bem adequado para se falar em ressurreição.