Hoje, o Fortaleza, sob pressão, enfrenta o Flamengo. Há todo um quadro psicológico desfavorável ao Leão. O técnico Marcelo Chamusca na berlinda. A torcida batendo com luvas de pelica para disfarçar a grande insatisfação. Compromisso agora é ganhar. Mas onde corrigir para tornar o Leão vitorioso? No ataque. Ajuste de pontaria. Mas, no jogo anterior, além da falta de pontaria, a apatia. Por falta de um grito se perde uma boiada. Pulso, Chamusca. Ceni não alisava. Os microfones pegaram palavrões de Ceni, quando ele era treinador do Leão. Não é preciso tanto. Mas Chamusca terá de ser um Ceni, embora o Ceni verdadeiro esteja do outro lado. O Fortaleza de Chamusca terá de jogar como no tempo de Ceni para ganhar do próprio Ceni. E o Flamengo terá de ser um Fortaleza de Ceni para ganhar do próprio Fortaleza. A retórica pode estar meio confusa, mas quem é do futebol entende. Se o Fortaleza jogar o que sabe, pode, sim, ganhar. Não é utopia. Se os erros de finalização continuarem, não ganhará de ninguém. Fortaleza e Flamengo em transição. As mudanças de treinadores aconteceram ao mesmo tempo.

Pontos vulneráveis

O Flamengo perdeu para o Atlético-GO (3 x 0). Perdeu para o Independiente Del Valle (5 x 0). Perdeu para o São Paulo no Maracanã (0 x 4). Perdeu para o Atlético-MG (4 x 0). Na rodada passada, sofreu três gols do Bahia. Está provado que a defesa do Flamengo não é boa.

Espaços

É comum uma equipe com vocação ofensiva também sofrer goleadas. Dá espaços. Termina comprometendo o todo. O Flamengo, ainda quando nas mãos de Doménec Torrent, sofreu goleadas históricas. Então, tudo é possível no jogo de hoje.

Libertadores

O Santos, adversário do Ceará amanhã na Vila Belmiro, priorizará a Libertadores, onde enfrentará o Boca Junior da Argentina. Que assim seja. O Ceará não tem nada a ver com isso. Se o Santos colocar um time misto, é problema dele, Santos.

Reencontro

Qual a sensação de Ceni quando diante de si terá o Fortaleza, time que ele fez à sua imagem e semelhança? Não tenho a menor ideia. Ainda bem, para ele, não haverá torcida no estádio. Assim, ficará mais fácil absorver qualquer reação.