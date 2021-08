Flamengo volta a ser favorito ao título nacional

O futebol tem reviravoltas explicáveis e inexplicáveis. Algumas, bem claras. Outras, nem tanto. O Flamengo é um caso bem interessante. De repente, desde que Renato Gaúcho assumiu, o time voltou a jogar bem. E jogar de forma eficiente. E jogar bonito. E jogar com a convicção de quem sabe se impor. Voltou então a ser citado como um dos favoritos ao título nacional. Aliás, um título nacional diferenciado porque seria um tricampeonato inteiriço, ou seja, em três anos consecutivos. O mais intrigante: com o mesmo elenco, sem tirar nem pôr, do tempo em que nada vinha dando certo sob o comando de Rogério Ceni. Sim, mas o que Renato terá feito? O que terá conversado? Verdade é que, da noite para o dia, ressuscitou o Flamengo com seu futebol vistoso, de toques rápidos e eficientes. O Flamengo letal nas finalizações. O Flamengo com jeito de campeão. Ou melhor, de tricampeão. Já são sete vitórias consecutivas, seis delas já nas mãos de Renato Gaúcho. Há como explicar tamanha metamorfose em tão pouco tempo: claro que não. Segredos de bastidores. Mas uma coisa parece bem plausível: o relacionamento de Ceni com o elenco certamente não era dos melhores.

Títulos inesquecíveis

A propósito de tricampeonato, há os que se imortalizam e os que, certamente por algumas circunstâncias não explicadas, não ficam tão fortes na memória do torcedor. No caso do Flamengo, o maior dos tricampeonatos foi o Carioca de 1953, 1954,1955, com Rubens, Dequinha e Pavão. Virou música na voz de Jorge Veiga. O saudoso cearense Babá fez parte do elenco.

No Ceará

O maior tri da história do alvinegro foi o de 1961, 1962 e 1963, do qual participaram William, Alexandre, Gildo e Marco Aurélio, figuras legendárias do nosso futebol. Houve outros tricampeonatos conquistados pelo Ceará, mas nenhum com a marca indelével desse da década de 1960.

Quatro vezes

O Fortaleza conquistou quatro tricampeonatos. O primeiro em 1926, 1927, 1928. O segundo em 2003, 2004, 2005. O terceiro em 2007, 2008 e 2009. Mas ficou mesmo na memória do torcedor foi o tetra no ano seguinte, quando, na decisão por pênaltis com o Ceará, o goleiro tricolor, Fabiano, defendeu a cobrança de Misael. Assim garantiu o título para o Leão.

Esquisito

No futebol, há elenco que boicota ou derruba treinador? Até hoje não tive sequer uma notícia confirmada de procedimento assim. Mas salta aos olhos a situação em que o elenco usa de má vontade para com o comandante. Aí, meus amigos, não haverá salvação. O técnico pode arrumar as malas. Tudo muito parecido com o que aconteceu com Ceni, mas sem provas cabais até aqui.