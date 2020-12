Na vida de todos nós há fases boas e más. Momentos de elevação e momentos de tristeza. Mas no futebol parece que as cobranças são maiores. Houve um tempo, quando o meia-atacante Lima passou sua primeira temporada no Ceará, que a escalação alvinegra era simples: Lima e mais dez. Ele alcançou um nível de produção que a todos encantou. Foi levado de volta para o Grêmio. Por circunstâncias diversas, retornou ao Ceará. Voltou o Lima, não o futebol. Mas agora, como diria o saudoso compositor Paulo Soledade numa de suas mais belas canções: “Estão voltando as flores”. Lima reacendeu o brilho de um talento que parecia sumido de sua inspiração. Aí cito mais um trecho da canção de Soledade: “Vê, as nuvens vão passando; vê, há um novo céu de abrindo; vê, o sol iluminando por onde nós vamos indo”. A atuação de Lima na vitória sobre o Fortaleza foi perfeita: combateu, atacou, deu passes na medida, assinalou gol. Pode até não estar ainda no mesmo nível da primeira passagem, mas está chegando.

Na Berlinda

O técnico Marcelo Chamusca vive momento muito delicado no Fortaleza. Até sábado, data do jogo com o Flamengo, Chamusca vai estar na berlinda. Os comentários, alguns velados, outros ostensivos, admitem que, se o Fortaleza voltar a perder, Chamusca será demitido. Que vexame, amigos.

Pressão

Agora imaginem a situação do técnico Chamusca diante dos seus comandados. E pensem também na posição dos jogadores, sabendo que seu comandante está na mira do “batalhão de fuzilamento”. Isso gera um ambiente desfavorável. Vai ser preciso muita força mental para superar.

Positivo

Penso que Chamusca superará o problema. Certamente a própria solidariedade dos jogadores poderá levar o Fortaleza a uma postura positiva diante do Flamengo. Não se surpreendam se houver vitória do Leão. Já vi o Fortaleza fazecoisas impossíveis. Tem história para isso.

Pílulas

O Fortaleza terá brevemente mais um patrocinador: a Cames (Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada). As negociações estão nos detalhes finais. A Cames já tem parceria com o Santa Cruz de Recife.

A Cames é uma instituição privada que promove a resolução de conflitos fora do Poder Judiciário, apostando na mediação e arbitragem como alternativa na solução dos conflitos. O senhor Damião Tenório, sócio fundador da Cames, também terá contato com o Ceará para uma parceria.