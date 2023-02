Em busca de vagas nas semifinais

O Campeonato Cearense de futebol volta ao cartaz. Hoje, Atlético, Iguatu, Ferroviário e Maracanã vão em busca das duas vagas restantes para as semifinais. Fortaleza e Ceará já estão dentro. O Iguatu está numa posição privilegiada. Ganhou do Atlético no primeiro jogo e decide em casa, no Morenão, tendo a vantagem do empate. Quem também está numa posição privilegiada é o Ferroviário. Ganhou do Maracanã no primeiro jogo por 2 a 0. Com isso, pelo regulamento, garante a classificação até se perder pela diferença de um gol. Que fique bem claro: favoritismo não significa definição. Retrata apenas uma maior possibilidade. Atlético e Maracanã ainda estão na disputa. Em futebol tudo pode acontecer. De 1995 até 2022, foram disputados 27 títulos. O Fortaleza ganhou 15. O Ceará, 12. A última vez que outro time ganhou o Campeonato Cearense foi em 1995, o Ferroviário, quando do bicampeonato estadual (1994/1995). Novamente são amplas as chances de o título ficar ou com o Fortaleza ou com o Ceará. A diferença de forças em relação aos demais concorrentes é bem significativa, tanto com relação às condições financeiras, quanto com relação às condições estruturais.