Efeito gangorra preocupa os cearenses na Série A

A virada da virada sobre o Flamengo lembrou o Fortaleza dos feitos inacreditáveis. Em verdade, em verdade, vos digo: o Fortaleza é além da imaginação. Costumo repetir essa frase nas reviravoltas tricolores. Além do triunfo, o alívio de tensões, pois o time se afasta da zona de rebaixamento. Agora o Leão está a quatro pontos da parte baixa. Enquanto isso, o Ceará perdeu posição. Agora é o 16º. Voltam os temores. Voltam os fantasmas. Só um ponto separa o Ceará do Cuiabá, primeiro time da zona maldita. Com um detalhe perigoso: o Cuiabá tem uma vitória a mais que o Vozão. As coisas ficaram nebulosas para o Ceará. Aliás, a situação de Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro está uma gangorra: ora o Fortaleza sobe, ora o Ceará desce. Ora o Ceará sobe, ora o Fortaleza desce. Tem sido assim. Faltam dez rodadas para terminar a competição. A margem de erros vai ficando cada vez mais apertada. Qualquer vacilo poderá ser fatal. Ainda bem que acontece de tudo: o mesmo Fortaleza, que empatou com o lanterna Juventude, conseguiu magistral vitória sobre o Flamengo; o mesmo Ceará, que perdeu para o lanterna Juventude, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Pelo visto, será gangorra até o fim.

Número de pontos

Volto a acompanhar os especialistas que calculam quantos pontos serão necessários para um time permanecer na Série A nacional. Isso tem variado muito. Para a maioria, 45 pontos garantem a vaga na elite. Mas, nos últimos anos, houve permanência garantida com uma soma de pontuação menor.

Sufoco

Em 2015, o Figueirense permaneceu na Série A com 43 pontos. O Avaí foi rebaixado com 42 pontos. Em 2016, o Vitória-BA se garantiu na Série A com exatos 45 pontos. O Inter foi rebaixado com 43 pontos. Em 2017, o Vitória voltou a se garantiu na Série A, mas no saldo de gols (7 gols). Teve o mesmo número de pontos (43) e de vitórias (11) do rebaixado Coritiba, cujo saldo foi de 5 gols.

Sufoco II

Em 2018, o Vasco permaneceu na Série A com 43 pontos. O América-MG foi rebaixado com 40 pontos. Em 2019, o Ceará permaneceu na Série A com 39 pontos. O Cruzeiro foi rebaixado com 36 pontos. Em 2020, o Fortaleza permaneceu na Série A pelo saldo de gols. Teve os mesmos 41 pontos do rebaixado Vasco e o mesmo número de vitórias (10). O saldo do Leão foi (-10) e o do Vasco (-19).

Conclusão