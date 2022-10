Diferença entre turno e returno na Série A

Não há, oficialmente, uma separação entre a primeira fase (19 jogos de ida) e a segunda fase (19 jogos de volta) da Série A. Como o certame é por pontos corridos, entende-se que seja inteiriço. Na prática, porém, há significativa mudança no comportamento dos times. Alguns sobem de produção; outros afundam. E nem sempre há explicações. Alguns mudam de treinador e disparam. Outros mudam de treinar e desabam mais ainda. Outros não mudam de treinador nem de elenco, mas ficam na média: nem vão ao G-4 nem ao Z-4. De consolo, podem até não ganhar uma vaga na Sul-Americana, mas escapam do rebaixamento. Os nossos times são exemplos clássicos dessa separação invisível. No primeiro turno, o Fortaleza foi a imagem da desolação. Além de ter ocupado a lanterna por várias rodadas, não dava o mínimo sinal de que poderia reagir. Quando ingressou no segundo turno, revelou-se um time vencedor com o mesmo time perdedor. E o mesmo técnico Vojvoda, temporariamente perdedor, voltou a ser um técnico vencedor. No Ceará, uma produção irregular no turno e uma campanha preocupante no returno. Mudou de treinador. Está aí em busca de novos ares.

Anotem

O cearense Gustavo Gouveia, de apenas 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Grêmio de Porto Alegre. Importante se destacar o valor da multa rescisória, estipulada no astronômico valor de R $150 milhões de reais. O Contrato é válido até 2025. Também é importante lembrar que Gustavo já foi convocado para as categorias de base da Seleção Brasileira.

Trajetória

Gustavo já participou de uma temporada de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, Centro de Excelência da CBF. No futebol cearense, Gustavo jogou nas bases do Juazeirense e do Fortaleza. Chegou ao Grêmio em 2019, depois de ter sido aprovado na escolinha do time gaúcho aqui em Fortaleza. Desde então passou a morar em Porto Alegre.

Coincidência

Há alguns anos, o ex-jogador Juninho Cearense montou uma escolinha de futebol. Promovia concorridos torneios na Areninha do Zé Walter. O troféu levava meu nome, numa deferência do Juninho para comigo. Estive lá várias vezes para entregar o troféu ao vencedor. Foi exatamente aí que vi Gustavo Gouveia, ainda criança, em ação. Já goleador, chamava a atenção.

Lá fora

Se Gustavo confirmar a sua ascensão, como tudo leva a crer, será mais um jogador a brilhar num grande clube do Brasil, sem sequer ter jogado nos times profissionais do futebol cearense. Notem bem: ele tem apenas 16 anos de idade. Mas é bom que se frise: desde criança, tem recebido total apoio dos seus pais, Heraldo e Manuela, que se revezam entre Fortaleza e Porto Alegre.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil