De volta à planície, mas pensando alto

O Ceará tem uma árdua missão, hoje, no Castelão: derrotar o Inter-RS. Até que ponto a bela vitória obtida nos 3.637 metros de altitude de La Paz poderá influir na produção de hoje? Só no aspecto psicológico, creio. Fora isso, não vejo como. São cenários diferentes, escalações diferentes, adversário diferente. Da vitória em La Paz, pode ser aproveitada, como fonte inspiradora, a bravura de quem venceu a altitude pela atitude. Então, o Ceará está de volta à planície, mas de olho nas alturas. Tem de continuar pensando alto. Com uma vantagem: aqui tem de sobra o que faltou lá: oxigênio. O Inter vem reagindo. Chegou ao G-4 na rodada passada, após golear o Coritiba (3 x 0). O técnico Mano Menezes pôs ordem na casa. Está com o time na mão. Hoje, porém, usará a formação alternativa. Ainda assim, tem um elenco forte. Deve ser respeitado. No Ceará, é grande a dúvida sobre quem poderá jogar. Há também um desafio especial: vencer no Castelão. O Vozão não tem sabido aproveitar a vantagem de jogar em casa, máxime diante dos times médios. Inadmissíveis os empates com o Coritiba e com o Atlético-GO. Também inadmissível a derrota para o Bragantino. O Vozão desperdiçou sete pontos em casa. Isso terá um peso grande na hora da definição.

Sete

Repetidas vezes lembro do Dimas Filgueiras, quando ele dizia que a margem segura tem de ser de sete pontos, no mínimo. Pois foram exatamente sete pontos que o Vozão deixou passar diante dos times médios no Castelão. Um absurdo. Não citei os resultados com os times grandes no Castelão. Só os times médios. Prejuízo enorme.

Foco

O Fortaleza esquece um pouco a Copa Libertadores e vai agora em busca de seu maior objetivo: começar definitivamente a reação, visando a deixar a zona de rebaixamento. Pelas circunstâncias, cada jogo passou a ser uma decisão de campeonato. Detalhe: o Leão não pode se deixar levar pelo desespero. Vai ser preciso muita calma. Os erros de finalização preocupam demais.

Repetição

No empate com o Estudiantes, logo no primeiro tempo, o Fortaleza teve chances de abrir boa vantagem no placar. Não abriu. Desperdiçou as oportunidades. O Fortaleza, para sair da zona maldita, terá de ser letal nas conclusões. O elevado índice de erros nas finalizações é o principal motivo da posição incômoda ocupada pelo tricolor. Basta de tropeçar na mesma pedra.

Velocidade