Culpado sempre é o treinador

Mudança de treinador no futebol brasileiro é algo tão comum que já faz parte do dia a dia do clube. Dormir treinador e acordar desempregado não é novidade para quem vive no mundo desse esporte. E mais: nem sempre os resultados são o termômetro que indicam a temperatura certa do ambiente para comunicar a demissão. No caso de Guto Ferreira, por exemplo, a colocação do Ceará (oitavo na classificação geral) jamais seria motivo para cartão vermelho, acompanhado de uma nota de agradecimento formal, já pronta para todos atos dessa natureza.

Com meus 74 anos de idade e 56 de profissão, já vi demissão de todo tipo. Vi demissão pelo telefone. É aquela em que o dirigente não tem coragem de encarar o treinador, optando por um “Grahan Bell”. Aí usa de eufemismo e manda o cara embora. Tem demissão através do rádio. O dirigente é frouxo. Não quer encarar o treinador. Passa a notícia para o repórter que logo coloca no ar. O técnico está guiando seu carro ou está no táxi, quando sai a notícia. Se o treinador estiver num táxi e for reconhecido pelo motorista, haja constrangimento. Tem também a demissão aérea. Essa é mais difícil de acontecer. Soube de um único caso assim. Explico nos tópicos seguintes.