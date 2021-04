Copa do Nordeste: entram em campo os favoritos

Hoje tem Fortaleza diante do CSA, que, não faz muito, foi batido pelo Ceará no mesmo Castelão, palco de hoje. Vozão ganhou 2 x 0, numa jornada em que Mendoza fez acontecer. O Leão de Aço tem amplas condições de se estabelecer, ditando o ritmo que considerar mais adequado. O CSA empatou cinco vezes. Esse dado tem de ser analisado com muita atenção. Um empate hoje leva a decisão para os pênaltis. O visitante ganhou apenas dois jogos: aplicou 1 x 2 no Santa em Recife e ganhou do Bahia (2 x 0) no Estádio Rei Pelé. O nome de referência é Delatorre, vice-artilheiro da competição com cinco gols. Mas, no confronto diante do Ceará, Delatorre ficou devendo melhor produção. O Ceará, amanhã, enfrenta o Sampaio Corrêa. Por incrível coincidência, o time maranhense, a exemplo do CSA, também empatou cinco vezes. Ganhou duas partidas. Aplicou 1 a 0 no Altos e goleou o Salgueiro (3 x 0). É um time que geralmente joga com três volantes (André Luís, Ferreira e Eloir). Modelo fechado. Cuidado com o atacante Jefinho. O famoso Pimentinha tem entrado no transcorrer dos jogos. Em campo, pois, os favoritos: hoje o Fortaleza; amanhã, o Ceará. Favorito é indicação: não é certeza de vitória.

Tropeços

Sampaio Corrêa e CSA perderam apenas uma partida. Por sinal, ambas para times cearenses. O Sampaio, atuando no Castelão de São Luís, perdeu (0 x 2) para o Fortaleza, gols de Wanderson e Robson para o tricolor cearense. O CSA foi derrotado pelo Vozão no Castelão daqui (2 x 0), gols de Mendoza e Vizeu.

Fechado

Não tenho dúvida de que CSA e Sampaio devem inicialmente adotar um modelo fechado. As próprias circunstâncias recomendam que os visitantes sejam mais prudentes, antes de captar o que está do outro lado. Esta fase da Copa do Nordeste é bem semelhante ao modelo da Copa do Brasil. Basta um vacilo para ser colocado tudo a perder.

Posição firme

O presidente do Ferroviário, Nilton Filho, está coberto de razão ao oficializar o veemente protesto coral contra o que qualifiquei como um dos mais desavergonhados “assaltos” já vistos na história do futebol brasileiro. É mesmo para ir às últimas consequências. Não pode passar impune tamanho erro. Além da eliminação, o prejuízo de R$ 1,7 milhão.

Pílulas

O CSA perdeu para o Ceará (2 a 0) no Castelão. Mas cabe uma ressalva. Aos oito minutos de jogo, havia perdido o lateral-direito Cristovam e o goleiro Thiago Rodrigues. Duas substituições antes dos dez minutos. E o lateral-esquerdo Victor Costa, que também sofreu contusão, suportou apenas o primeiro tempo. Não voltou do intervalo. Isso, de certo modo, comprometeu a produção do time.