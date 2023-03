Carência de livros sobre craques cearenses

O Gentilândia foi campeão cearense de 1956. Eu estava com nove anos de idade. Não tinha ainda a noção das grandezas das coisas. Meu pai, senhor Victor, falava no Maracanã, o maior estádio do mundo. Eu só imaginava como deveria ser. As poucas fotos que via do Maracanã estavam nas páginas da revista “O Cruzeiro”, dos Diários Associados. Para mim, o PV era o maior do mundo. Foi no PV que eu vi os primeiros jogos de futebol. Havia um jogador baiano, chamado Pipiu, que foi ídolo. Brilhou no Fortaleza, no Ceará e na Seleção Cearense, campeã do Norte em 1954. Quando o conheci, ele já era veterano, em fim de carreira, mas fazia a diferença. Foi dele o gol do título do Gentilândia em 1956, quando da vitória sobre o Ceará.

Há uma carência de livros sobre craques que atuaram no futebol cearense. Pipiu, por sua importância para o nosso futebol, merecia ter sua história contada. Após encerrar a carreira, trabalhou como sapateiro. Experimentou sérias dificuldades financeiras. Bebia muito. Pipiu deixou um legado de futebol de alta qualidade. Mas, mesmo tendo sido um dos notáveis jogadores do futebol cearense nas décadas de 1940 e 1950, não soube fazer seu pé-de-meia. Lamentável.