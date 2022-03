Campeonatos em campo e na justiça

Está valendo. Pode até não valer depois. Sim, mas agora está valendo. Cada episódio a seu tempo. O Tapetão existe. Tem suas prerrogativas. Deve ser respeitado. Há um campeonato em campo, a ser decidido por Caucaia, Iguatu, Fortaleza e Ferroviário. E há um outro campeonato que será decidido nos tribunais desportivos. Por enquanto, no gramado mesmo, o Fortaleza ganhou a vantagem do empate no sábado, quando do jogo de volta com o Ferroviário. Mas, pelo que houve na primeira partida, o Ferrão está na briga, sim. Há muita água para correr sob a ponte. Quando for julgado o mérito da questão que envolve o possível suborno praticado pelo Crato, aí será possível uma reviravolta. No momento, porém, nenhuma novidade no front. Pikachu com a bola toda, marcando gols importantes para o Fortaleza. Não sei como vai ser a decisão do Campeonato Cearense, ou seja, se nas quatro linhas de um campo de futebol ou nos confortáveis gabinetes climatizados, onde senhores togados ditarão a palavra final. O Ceará à distância contempla tudo. Opta por focar seus trabalhos no jogo do dia 19 diante do Campinense na Paraíba. Por enquanto, sem turbulências.

Favorito

O Fortaleza, com a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo diante do Ferroviário, abriu boa vantagem para o jogo de volta. Basta um empate. Mas, pela produção de ambos nessa partida, a situação está aberta. O Ferroviário tem possibilidade, sim, de chegar à fase final. Mas há que se reconhecer o favoritismo do Leão, apesar de ser um clássico.

Saldo de gols

A vantagem do Caucaia sobre o Iguatu é muito boa. Pode perder por um gol de diferença. Se perder por dois gols de diferença, vai para os pênaltis. Somente se perder por três gols de diferença estará fora da final. Iguatu em casa ganhou moral, máxime após eliminar o poderoso Ceará. Mas vale lembrar um detalhe: na fase de grupos, Caucaia ganhou do Iguatu em pleno Morenão (1 x 2).

Lógica

Se prevalecer a lógica, tudo indica que o Fortaleza conquistará mais um tetracampeonato. O potencial do Leão é reconhecidamente maior que o do Ferroviário. Isso é público e notório. Mas a magia do futebol está exatamente no fato de, vez por outra, contrariar a natureza das coisas. Assim, não tem nada definido ainda.

Emoção