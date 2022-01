Campeonatos agonizantes, mas resistentes

No princípio eram os campeonatos estaduais. E somente os campeonatos estaduais. Eles foram o começo de tudo. Origem de tudo o que viria depois. Aos certames estaduais, na fase embrionária do futebol brasileiro, deve-se todo o legado das primeiras descobertas, dos primeiros caminhos. Um aprendizado de improvisações até chegar aos estudos iniciais. Daí resultaram os esquemas e modelos táticos que mudariam o rumo das coisas.

Tudo começou com os “estaduais”. Sem eles, nada do que está aí existiria. Foi berço e escola dos primeiros craques. Sim, craques forjados nos campos de gramado imperfeito, bola de couro com pito e costura. Chuteiras pesadas demais em relação às de hoje, de marcas famosas. Amor ao clube acima de tudo. Nem pensar em milhões. Tostões, sim. Era mais uma espécie de devoção, onde o atleta dava tudo de si e mais alguma coisa.

O orgulho de vestir o uniforme. E nem precisava o gesto falso de beijar o escudo da camisa. Jogador de futebol, a rigor, não era bem visto pela elite da sociedade.

Era uma espécie de profissão de segunda classe. Não tinha como fazer pé-de-meia. Era assim que funcionava a coisa. No princípio eram os campeonatos estaduais...

Sobreviventes

Hoje, os campeonatos estaduais são sobreviventes diante de tantas competições que o espremem e desvalorizam. Recebe o desdém geral da maioria, olhado como competição inferior. Assim mesmo, nem sei como, ainda conseguem uma vagazinha de quase nada para a sua realização. Há a impressão de que vivem de favor. Não deveria ser assim. Mas, lamentavelmente, é.

Extinção

Não de hoje, nos bastidores, há uma batalha cujo objetivo é a extinção dos campeonatos estaduais. Os dirigentes dos grandes clubes querem o fim desse tipo de disputa. Alegam que, dentre os motivos, o mesmo é deficitário, sem charme, sem graça, sem sentido, sem isso, sem aquilo. Pior é que, a cada ano, cresce o número de dirigentes que pensam assim.

Lembranças

A realidade não permite ilusões. Os campeonatos estaduais estão sendo eliminados pela inanição. Estão sendo mortos lentamente. E só ainda resistem pela luta de alguns bravos que, em nome da tradição e da história, cuidam de preservar o que foi a origem de tudo. Mas somente esse amor à memória não será suficiente para enfrentar os que querem arquivá-los para sempre.

Destino

O fim dos “estaduais” é previsível assim como foram extintos o Campeonato Brasileiro de Seleções e os “Intermunicipais”. Mas, enquanto isso não acontece, vamos curtir o Campeonato Cearense de 2022. E lembrar ainda os times que já foram campeões cearenses e depois foram extintos como Orion, Maguari, Tramways,América, Calouros do Ar e Gentilândia.