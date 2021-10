Caminhos que levam à Seleção Brasileira principal

Hoje, o Brasil enfrenta a Venezuela, jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No elenco, Arthur Cabral, que, de 2014 a 2018, atuou pelo Ceará. Do Vozão para o Palmeiras. Do Palmeiras para o Basel da Suíça, onde explodiu de vez como goleador na Europa. Aos 23 anos de idade, Arthur realiza seu sonho, que um dia pareceu impossível. A pergunta é: se tivesse ficado aqui, mesmo com todas as suas qualidades de artilheiro, teria sido convocado para a Canarinho principal? Duvido muito.

Acompanho o futebol cearense desde 1956. Jamais vi um jogador, atuando em clubes cearenses, ser convocado para a Seleção Brasileira principal. É um tabu. Na década de 1950, Canhoteiro, que atuou no América cearense, foi convocado. Entretanto, já estava no São Paulo. Na década de 1960, Babá (Mário Gadelha), que jogou no Ceará, foi chamado, mas já estava no Flamengo. Em 1959, na Seleção Cacareco (representada pela Seleção Pernambucana), atuaram os cearenses Zé de Melo e Geroldo. Mas não era a seleção principal do Brasil. Jardel e Osvaldo, quando jogaram na Seleção Brasileira principal, já não atuavam no futebol cearense. Incrível.