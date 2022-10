Avaliação: a pior situação do Ceará

O momento vivido pelo Vozão na atual Série A é o mais delicado de sua história ou houve situações mais vexatórias? Ora, amigos, houve momentos piores. Lembro da Série B de 2015. O Ceará estava pendurado, praticamente rebaixado para a Série C. Foi aí que aconteceu o primeiro milagre do técnico Lisca: ganhou seis jogos, empatou um e teve duas derrotas. Faturou 19 pontos. Com a vitória no último jogo diante do Macaé (1 x 0), garantiu a permanência na Série B. O Ceará se orgulha de nunca ter caído para a Série C.

O outro milagre do Lisca veio três anos depois, em 2018. Na nona rodada, o Ceará era lanterna da Série A, com apenas três pontos. Na rodada final, com o empate (0 x 0) diante do Vasco, o Ceará se garantiu na Série A (44 pontos). O problema maior agora é o reduzido número de jogos que Ceará terá pela frente: oito, apenas. A margem para erros ficou apertada demais. Além disso, pega quatro times grandes: domingo, o Atlético no Mineirão; dia 26, o Internacional no Beira-Rio; dia 31, o Fluminense no Castelão; dia 5 de novembro, Corinthians no Itaquerão. O momento atual é muito complicado, mas o de 2015 foi a pior situação já vivida pelo Ceará.