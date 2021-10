Atlético-MG e Flamengo são favoritos

Começa hoje a fase decisiva da Copa do Brasil. Há um consenso segundo o qual Atlético-MG e Flamengo serão os finalistas. Ingressam como favoritos. Então, Athletico-PR e Fortaleza entram como azarões. É até bom que os soberbos pensem assim, pois a responsabilidade passa toda para o lado de lá. Mas isso ocorre fora do âmbito das quatro equipes. No íntimo das comissões técnicas, há muito respeito. Os profissionais sabem do histórico de surpresas que esse tipo de competição apresenta. É normal ter o Atlético Mineiro como superior, haja vista sua notável campanha na Série A. Além disso, o Fortaleza experimenta perigosa fase de oscilações, com vários apagões em disputas recentes. Basta citar as goleadas sofridas em casa diante do Atlético-GO e do Flamengo, 3 a 0 cada. O próprio Atlético Mineiro ganhou no Castelão (0 x 2), num jogo onde mostrou sua superioridade técnica. Mas tudo isso sai de cena quando o assunto é Copa do Brasil. O modelo mata-mata, onde se admite o saldo de gols, mexe com o pensar em busca das alternativas táticas. A cada gol, marcado ou sofrido, o time é levado a mudar a sua postura. É isso que faz da Copa do Brasil mais emocionante e atraente.

Semifinalista

O empresário Jorge Parente lembra que o Ceará foi semifinalista da Copa do Brasil em 2005. Empatou com o Fluminense no Maracanã (2 x 2), mas foi goleado no Castelão. Aqui o Fluminense goleou (1 x 4). Deu um apagão no Ceará. O campeão foi o Paulista de Jundiaí, capitaneado pelo zagueiro Anderson Batatais, que hoje é o técnico do Ferroviário. O Fluminense foi vice.

Faz tempo

De 2005 para cá, 16 anos passaram. Nunca mais o futebol cearense conseguiu ficar entre os quatro melhores do Brasil. Agora, finalmente, o Fortaleza tem possibilidades de passar à fase final. Faz 27 anos que o Ceará disputou com o Grêmio a final da Copa do Brasil. Por aí já se vê o quanto é difícil um time chegar à grande decisão.

Títulos

Dos quatro finalistas, o Ceará é o único que não tem o título de campeão da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 1990, 2006 e 2013. O Atlético Mineiro foi campeão em 2014. O Athetico Paranaense foi campeão em 2019, sob o comando do técnico Tiago Nunes, atualmente treinador do Ceará.

