As doze vagas dos eleitos

Há alguns anos, a Série A nacional tinha os donos certos, contados para as doze primeiras vagas: quatro do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo), quatro de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos), dois de Minas Gerais (Cruzeiro e Atlético) e dois do Rio Grande do Sul (Internacional e Grêmio). Pronto. Os outros times que brigassem pelas quatro vagas restantes, pois as outras quatro vagas seriam inúteis, visto levarem ao rebaixamento. De certa época para cá, as coisas mudaram.

Entre os considerados doze maiores times do Brasil, o índice de rebaixamento cresceu muito nos últimos anos. O Vasco caiu quatro vezes (2008, 2013, 2015 e 2020). Botafogo e Grêmio caíram três vezes. O Botafogo em 2002, 2014 e 2020. O Grêmio em 1991, 2004 e 2021. Fluminense e Palmeiras caíram duas vezes. O caso do Fluminense foi bizarro: caiu para a Série B em 1996, mas uma virada de mesa na CBF o salvou. Entretanto, o Fluminense voltou a cair para a Série B em 1997. Aí não houve virada de mesa e o Flu foi rebaixado mesmo. O Palmeiras caiu em 2002 e 2012. Times grandes que caíram apenas uma vez: Atlético-MG, 2005; Corinthians, 20007; Internacional, 2016; e Cruzeiro, 2019.