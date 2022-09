Árbitros ruins impunes e VAR desacreditado

Não quero nem devo transferir para os árbitros de futebol a responsabilidade pelas dificuldades dos representantes cearenses na Série A nacional. Fortaleza e Ceará têm seus pecados mortais e veniais. Mas também andam pagando caro o preço da incompetência de alguns sopradores de apito que atuam na arbitragem brasileira. Disse certa vez e repito agora: além de árbitros despreparados para apitar até jogos de várzea, há também o VAR, uma espécie de objeto voador não identificado, que paira sobre os campos de futebol como fenômeno desqualificado e assustador.

Os erros contra os times cearenses estão demais. Quantos pontos Fortaleza e Ceará já perderam como consequência dos graves erros dessa gente incapaz de definir com precisão uma linha de impedimento? Agora mesmo o Ceará vai acionar a CBF contra Maguielson Lima, que dirigiu o jogo do Vozão na derrota para o São Paulo. O trabalho de Maguielson conseguiu desagradar até o vencedor, o São Paulo. Creio que não é preciso dizer mais nada. Agora vem a pergunta fundamental: qual a punição que sofrerá Maguielson? Resposta simples: talvez uma advertência inócua. E talvez nem isso, tal a impunidade generalizada.

Dependência

Vina é uma referência no Ceará. Quando ele vai bem, o Ceará também vai. Quando ele está num dia de pouca inspiração, o Ceará geralmente também se perde em campo. Foi assim diante do São Paulo. Em nenhum momento Vina se encontrou. Inclusive foi infeliz na melhor oportunidade que o Vozão teve para empatar o jogo. Essa dependência é muito ruim.

Advertência

É natural que os jogadores se revoltem contra erros graves da arbitragem. Mas a revolta não pode passar para atitudes indevidas que resultem em expulsões. Foi assim recentemente com Jô. Foi assim com Zé Roberto na derrota diante do São Paulo. O protesto deve existir até como pressão para o árbitro prestar atenção ao serviço. Protesto dentro dos limites.

Mesma pedra

O Fortaleza mais uma vez sofreu um gol no final do jogo e cedeu o empate ao lanterna, Juventude. Resultado: trouxe de volta situações recentes e repetitivas que levaram o time à lanterna da competição. O tropeço na mesma pedra não deve gerar pânico, mas remete à necessidade de conter a perda da confiança recentemente adquirida.

Avaliação

A Seleção Brasileira de futebol faz amistoso contra Gana, dia 23, sexta-feira, às 15:30, no Stade Océane, em Le Havre, na França. No dia 27, uma terça-feira, às 15:30, no Parque dos Príncipes em Paris, também num jogo amistoso, enfrenta a Tunísia. É bom lembrar que Gana e Tunísia disputarão a Copa do Mundo do Catar. Não menosprezem as seleções africanas. Aviso dado.

