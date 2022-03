Apostas nos finalistas do Campeonato Cearense

Quatro times na luta pelo título estadual de 2022. O brasileiro gosta de fazer uma fezinha. Tem da mega-sena ao jogo do bicho. Um cassino disfarçado. Cada um escolhe o modelo mais adequado ao seu bolso. Nas apostas sobre as semifinais, há o caminho da lógica e o caminho da zebra. Ao gosto do freguês. Do filé mignon à carne de pescoço. A lógica aponta o Fortaleza como um dos finalistas. Os próprios torcedores corais sabem das dificuldades. Mas pode dar Ferroviário, sim. É clássico tricolor. A diferença é mínima. Já no Morenão, o Iguatu pretende fazer com o Caucaia o que fez com o Ceará. Lá eles conhecem os atalhos. Poderia dizer que eles conhecem o caminho das pedras, mas não há pedras. Há ondulações no gramado. Acontece que a vantagem do Caucaia é bem significativa. Pode perder por um gol de diferença. A missão do Iguatu é mais complicada. Além disso, na fase de grupos, o Caucaia foi ao Estádio Morenão e fez a festa. Ganhou (1 x 2) bonito. Apostar no Caucaia me parece mais lógico pela campanha. E mais: nos dois jogos contra Iguatu, Caucaia ganhou um e empatou o outro. Está invicto diante do rival. A lógica aponta Fortaleza x Caucaia na final. A zebra pode mudar o rumo das coisas.

Posições

No futebol a condição de titular depende de uma série de fatores. Lamento quando um jogador, no auge da forma, perde a posição por sofrer uma lesão complicada. Foi assim com Fernando Sobral e Bruno Pacheco. Se não tivessem sofrido contusões, certamente os dois estariam desfilando em campo. Agora terão de lutar para retomar a condição anterior.

Sem explicação

Acho pior ainda quando o atleta perde a posição, sem que haja uma explicação plausível para que tal fato aconteça. Não raro, vi Marcelo Boek barrado, sequer indo como terceiro goleiro do Leão. Fora até do banco. Foi no tempo de Rogério Ceni. Muitas vezes, os humores dos treinadores não permitem qualquer tipo de interpretação.

Julgamento

No campo, Fortaleza, Ferroviário, Caucaia e Iguatu vão à luta. No Tapetão as questões seguirão normalmente. Ao leigo, fica a impressão de que está tudo bem e que uma coisa nada tem a ver com a outra. A realidade é bem diferente. Aguardem os próximos capítulos. Há quem diga que tudo não passa de água com açúcar. Garapa mesmo. Prefiro esperar para ver.

