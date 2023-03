A vitória que liberta

É hoje, moçada! O Castelão será entregue de volta ao público. E entregue num momento de extrema importância para a família tricolor de aço. Uma vitória simples do Leão do Pici o colocará na próxima fase da Libertadores, a maior competição das Américas. Vitória para libertar, para abrir horizontes e buscar novas conquistas. Não gostei do segundo tempo do Fortaleza na vitória sobre o Sergipe pela Copa do Nordeste. Não gostei do segundo tempo do Fortaleza na vitória (2 x 1) diante do Náutico também pela Copa do Nordeste. Hoje, espero que o técnico Vojvoda consiga extrair de seus comandados a intensidade durante o jogo inteiro. O Fortaleza é o favorito. O elenco tricolor é superior ao do visitante. Mas nem sempre isso decide uma classificação. Portanto, cabe ao tricolor ser mais imperativo na segunda fase de seus compromissos. É claro que a ausência de Yago Pikachu será a mais sentida. Mas, no geral, há jogadores que podem fazer a diferença. Thiago Galhardo está muito bem. Lucero vem encontrando seu espaço. O mesmo se pode dizer de Pochettino. Romarinho, não raro, surpreende com golaços. Enfim, o Fortaleza tem amplas condições de alcançar seu objetivo.