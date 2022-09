A Seleção Brasileira era algo sagrado

Depois da conquista da Copa do Mundo na Suécia em 1958, a Seleção Brasileira passou a ser mais um símbolo da pátria. Claro, um símbolo não oficial, mas de uma identificação plena, de tão amado e venerado. Os símbolos nacionais, oficiais, são: a Bandeira, o Hino, as Armas e o Selo. Mas, naquela época, a Canarinho ganhou um status oficial, já pela representatividade dentro e fora do país. Era sinônimo de êxito, de grandeza. Hoje, a Seleção Brasileira não mais empolga como antigamente.

Até a década de 1970, quando ganhou o tricampeonato no México, qualquer jogo do Brasil fazia o país parar as atividades no momento da partida. Era de praxe. Agora, às vezes, o público nem sabe se há jogo da seleção. Banalizaram de uma forma tal que virou coisa comum, não raro sem graça. O jogo de hoje, por exemplo, está no rol dos indiferentes. Como levar o torcedor ao delírio diante de uma seleção modesta como a de Gana? Não quero menosprezar o adversário. Pelo contrário: os africanos estão evoluindo e, com méritos, conseguiram suas vagas na Copa do Qatar. Gana poderá, sim, surpreender e vencer o jogo de hoje. Faz parte. Se fosse na década de ouro, o Brasil pararia para ver. Hoje, nem pensar...