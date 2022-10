A partir de domingo, o Ceará começa a contagem regressiva até chegar à 38ª rodada. Derrota e empate, apesar de diferentes, assumem semelhança tal que o resultado será o mesmo: fracasso. Basta de empate! Já repeti diversas vezes que o empate é o resultado mais enganador do futebol: você não se chateia porque não perdeu e não se empolga porque não ganhou. Inodoro. Sem graça. Chato. Pior ainda quando é zero a zero. Por tudo isso e por muito mais, o compromisso do Ceará terá de ser com a vitória. Aqui e lá fora.

Não poderá haver diferença entre jogar no Castelão ou no Neo Química, no Castelão ou no Beira-Rio, no Castelão ou no Ressacada. Claro que há um exagero nessas colocações. São mais figuras criadas para mostrar que as margens de erro do Ceará estão bastante reduzidas. Em alguns momentos, sei, o empate poderá ser interessante. Somar um pontinho poderá ser salvador. Mas o compromisso de cada atleta terá que ser com a vitória. Se não der, só em último caso admitir o empate. Derrota, nem pensar. Derrota e maldição passam a ser a mesma coisa porque condutoras da desgraça. Está ampliada, pois, a responsabilidade de cada atleta alvinegro.