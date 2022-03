A hora de ampliar a vantagem, Leão

Hoje começa a decisão da Copa do Nordeste. Na Arena de Pernambuco, no município de São Lourenço da Mata, o Fortaleza tentará ampliar a vantagem que tem. Aliás, uma vantagem ilusória, pois apenas a de fazer o segundo jogo no Castelão. Se o Sport vencer, passará a ter a vantagem do empate. Outro aspecto: nesta última fase, há também o saldo de gols como critério de desempate. Reforço a crítica que fiz ontem sobre a ilusória vantagem do mando de campo. Sei que a vantagem existe, mas é mínima, insignificante. O correto seria o Fortaleza ter a vantagem do mando de campo e também de ser declarado campeão no caso de igualdade de pontos após os dois jogos. E sem valia do saldo de gols. Aí, sim, seria uma vantagem justa para quem foi melhor do que o Sport durante todo o certame. Mas, já que o regulamento adotou apenas a vantagem do mando de campo e todos aceitaram, não há mais nada a fazer senão rezar pela cartilha posta. É consenso que o clássico nivela. E este é um clássico nordestino. Há que se entender também que o Sport, mesmo com limitações, teve seus méritos. Nenhum time chega à decisão por obra do acaso. O Sport merece todo respeito.