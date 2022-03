A despedida do narrador Galvão Bueno

O cantor Sílvio Caldas, o Caboclinho Querido, foi um dos mais importantes seresteiros do Brasil. Gravou pérolas como Chão de Estrelas, No Rancho Fundo, Serenata. Na década de 1990, eu o entrevistei no Bom Dia Ceará. Foram dois blocos. Ele foi o cantor que mais se despediu. Não sei quantas vezes. Mas sempre voltou. Agora é o Galvão. Despedida no Maracanã. Depois despedida na Copa. Depois, quando a saudade apertar... Muitas vezes estive com Galvão Bueno. Sempre me atendeu com muita distinção. A melhor entrevista que ele me deu foi no estúdio da Verdinha. Sou admirador do trabalho dele. Galvão é do tipo amado e odiado. Mas acho que bem mais amado. Há quem o critique pelo ufanismo. Tudo bem. Ufanismo à parte, ele tem o poder de emocionar, de envolver. Dá vida aos espetáculos. Quem não vibrou com ele nas vitórias de Ayrton Senna, do Brasil? Quem não gritou com ele “É Tetra!” na Copa de 1994 nos Estados Unidos? Que não se segurou ao ouvir “Sai que é Tua Taffarel!”. Conheço gente que detesta o Galvão. Conheço gente que o idolatra. Estou na turma que o admira. Reconheço seus exageros, mas suas virtudes são muito superiores.