A dança dos famosos no futebol

Há alguns anos, convencionou-se que as 12 primeiras vagas da Série A nacional ficariam sempre com os 12 times mais famosos do Brasil: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Internacional. Seriam cadeiras cativas, já pela qualidade superior que tinham. De certo tempo para cá, as coisas estão mudando. Vez por outra, um grande despenca para a Série B. Verdade que permanecia só um ano, pois no ano seguinte já estava de volta à Série A.

Ultimamente, porém, não tem sido assim. Quem é rebaixado tem sofrido um pouco para reencontrar o caminho da elite. Na dança dos famosos, Vasco, Cruzeiro e Grêmio pagaram caro, quando imaginaram que só pelo nome ficariam entre os maiorais. Grave erro de avaliação. Estão na Série B. Agora lutam para voltar à Série A. No atual certame, as 12 primeiras posições estão assim distribuídas: Palmeiras, Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG, Internacional, Fluminense, Botafogo, Santos, São Paulo, Bragantino, Avaí e Atlético-GO. Portanto, oito, das doze vagas, estão mesmo com os famosos. Apenas o Flamengo está fora, na 14ª colocação, mas tem time para já ficar entre os doze.