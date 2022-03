A caminhos dos dois primeiros títulos do ano

O Fortaleza está preparado para duas comemorações importantes: o tetra no estadual e o bicampeonato da Copa do Nordeste (novo formato). Não vejo nos adversários do Leão potencial para em quatro jogos (dois cada) derrubar as pretensões tricolores. Sei que no futebol, por mais paradoxal que pareça, até o impossível se torna possível. Não há selo de garantia, ainda que um time tenha significativa superioridade técnica. O respeito pelos adversários existe. Mas, nas atuais condições, há notória disparidade entre Fortaleza e Caucaia. O Leão está com todas as vantagens. O Caucaia, sem programação oficial, isolado, tende a enferrujar. Já com relação ao Sport, há que se ter mais cuidado. O Fortaleza também é melhor. Mas é um clássico regional. O Sport tem história, tradição. O Sport é tricampeão do Nordeste (novo modelo). O Fortaleza busca o bicampeonato. De qualquer maneira, o Fortaleza é, sim, o favorito nesta caminhada em busca dos dois primeiros títulos do ano. Qualquer outro resultado estará fora da lógica. Se bem que, no futebol, não raro a lógica é contrariada, desmoralizada e desfeita. Isso, para mim, é acidente de percurso; para outros, zebra.