Xô, dívidas! Entenda como as mulheres estão organizando seu dinheiro

É nessa toada que o negócio “queridinho” das mulheres no momento chama-se: BPO - Business Process Outsourcing.

Essa terceirização dos processos de negócios, vem ganhando cada vez mais força entre as mulheres empresárias, donas de casa, donas de pequenos negócios e autônomas que não querem lidar com a burocracia de finanças para terem mais tempo com outras demandas, aumentando sua produtividade no que elas sabem fazer de melhor.

Legenda: Jéssica Medeiros é contadora e exerce a administração financeira de contas pessoais de grandes empresárias.

Para que as leitoras da SiSi compreendam mais do assunto, buscamos as orientações da contadora e expert em BPO, Jéssica Medeiro, que esclarece mais sobre o tema:

O que faz um BFO Financeiro:

- Serviços de gerenciamento estratégico;

- Gestão de fluxo de caixa (contas a pagar e receber, faturamento, gestão orçamentária);

- Conciliação bancária;

- Fechamento de receitas e despesas;

- Relatórios de custo por despesa;

- Controle dos cartões de créditos, dentre outros.

Vantagens do BPO

- Aumento da eficiência e melhoria contínua na execução dos processos;

- Controle e redução de custos operacionais;

- Eliminação ante às necessidades de contratar funcionário e pagar os encargos.

Por onde começar

Já existe no mercado empresas especializadas só em fazer BPO. São empresas de contabilidade que perceberam esse nicho crescente do mercado. Então, ao contratar, alinhe a sua necessidade ao trabalho a ser realizado para que fique mais otimizado e funcional.

Por fim, a nossa consultora faz uma observação importante: “a redução de erro, também, é um grande fator para essa contratação! Não adianta só idealizar uma pessoa para tomar conta das finanças se você não tiver interesse em ter uma vida financeira equilibrada. É importante entender como tudo pode ser organizado, bem empregado e multiplicado na sua vida!”