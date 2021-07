Veja agora as novidades da semana na sociedade

No último dia 20 de julho, o sacerdote jesuíta completou 25 anos de ordenação. Em suas Bodas de Prata, atualmente, dirige o Mosteiro dos Jesuítas, em

Baturité, é também diretor pastoral do Colégio Santo Inácio e do Polo Universitário Santo Inácio.

Mestre em Teologia, é autor de três obras. Padre Eugênio, também, é fundador do Movimento Amare, que congrega quase mil jovens casais.

Por que estudar estética e cosmética? Alice Salazar responde em live do Expresso 21

Inscrições para o bate-papo são gratuitas e já estão abertas.

Legenda: Alice Salazar é pioneira no Brasil no segmento de beleza e negócios na internet Foto: Arquivo Pessoal

A convite da Universidade de Fortaleza, a empreendedora compartilhará vivências acadêmicas e profissionais no mercado de estética. Alice Salazar vai participar de uma conversar virtual realizada em parceria com a graduação em Estética e Cosmética da Universidade de Fortaleza, no dia 27 de julho, às 19h. Será aberta ao público e transmitida nos canais oficiais de comunicação da Unifor (YouTube, Instagram e Facebook) e na TV Unifor (YouTube e canal 181 da NET).

Inec conquista certificação Fia Employee Experience de clima organizacional pelo segundo ano consecutivo

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) foi certificado, no dia 16, pelo segundo ano consecutivo, como uma das organizações brasileiras com melhor clima organizacional, pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

Legenda: A certificação é concedida pela FIA após a aplicação de pesquisa com o público interno das empresas. Foto: Arquivo Pessoal

A certificação FIA Employee Experience reconhece o Instituto como uma organização possuidora de uma atmosfera de trabalho harmoniosa e que favorece a construção de equipes mais unidas, celebrando o esforço da diretoria, RH, gestores e demais colaboradores em construir um ambiente de trabalho agradável para trabalhar.

Mulheres de Pacujá buscam alternativa de renda no trançado de palha

As habilidades no trançado da palha da carnaúba perpassam a história de 37 mulheres do município de Pacujá, garantindo às conhecedoras da técnica, o recebimento da identidade artesanal pela Central de Artesanato do Ceará (CeArt), equipamento do Governo do Ceará, administrado pela Secretaria da

Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Artesãs identificadas, elas agora buscam consolidar essa tradição.

Legenda: A Ceart é responsável pelo cadastro e pela emissão da identidade artesanal no Ceará Foto: Camile Soares

A entrega das carteiras de artesã aconteceu na Igreja Matriz de São João Batista, no Município de Pacujá, com a equipe técnica da Ceart. Na cidade, a SPS fez o teste de habilidade, cadastrou os artesãos, garantiu a isenção dos ICMS e possibilitou capacitação para o município por meio de um diagnóstico técnico que visa gerar emprego e renda para as mulheres.

Viagem virtual para desvendar Leonardo Da Vinci

A UNISF ON-LINE traz uma novidade e experiência incrível Em parceria com o Projeto Internacional “Saber e Prazer”, apresenta: “Desvendando Leonardo Da Vinci”.

A “viagem” será nos dias 22 e 23 de julho entre Itália e França para conhecer, além das obras, a trajetória de vida e personalidade do grande gênio da arte, Leonardo Da Vinci. Informações através da UNISF.