Vacina, sim! A gente veste a camisa

A Campanha "Vacina Sim", idealizada pelo consórcio de veículos de imprensa, passa a contar com o apoio institucional da TV Verdes Mares, afiliada Globo no Ceará, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da vacinação para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Para isso, jornalistas e apresentadores da TV Verdes Mares vestem a camisa da campanha nas redes sociais e na grade de programação da emissora. O reforço da campanha "Vacina Sim" acontece no momento que o Brasil enfrenta a segunda onda provocada pela Covid - 19. Desde o início da pandemia até agora, o país contabiliza mais de 400 mil óbitos.

Legenda: Niara Meireles, apresentadora do “Se Liga”. Foto: Divulgação

Niara Meireles, apresentadora do “Se Liga” reforçou a dose de esperança: “A vacinação é a única esperança nesse momento para se livrar dessa pandemia. Infelizmente, estamos a passos lentos e isso me desespera muito, porque as notícias ruins não param de chegar. Em todos os aspectos estamos sendo afetados, por isso é importante uma campanha, com tantos formadores de opinião fortalecendo esse desejo. Estou rezando, dia e noite, para chegar logo a minha vez! “

Manuel Falcão, diretor de Marca e Comunicação da Globo, esclarece: “Se vacinar é cuidar de si, do outro, da família, dos amigos, da sociedade. Entendemos que este é um bom momento para lembrar isso. E, como nos últimos meses estivemos juntos, todos os dias, com outros veículos de comunicação para levar para a sociedade números e informações confiáveis sobre a média de casos de Covid no Brasil, achamos importante estar novamente ao lado deles e do público para fazer essa reflexão”.

O consórcio de veículos de imprensa, responsável pela campanha, é formado pelo G1, TV Globo, GloboNews, O GLOBO, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL. A TV Verdes Mares apoia essa iniciativa.



