Unhas intactas por mais tempo

A esmaltação em gel é a nova tendência no mundo das unhas. O Esmalte dura até 3x mais do que o esmalte tradicional, mantendo o mesmo brilho durante todo esse tempo sem descascar e já seca imediatamente. Unhas mais bonitas por mais tempo e sem o perigo de borrar. A dica é da Manuela Feitosa, da Unhas Flash.

Praticidade

Legenda: Kiss and Blush da YSL Foto: Divulgação

Na Europa já virou febre entre jovens. Esse batom que tem embalagem parecida com a de um gloss serve para colorir os lábios e as bochechas. A marca mais procurada é YSL. Apesar de cara é a mais resistente e tem melhor qualidade. Dica da luso-brasileira, residente em Lisboa, Dany Alcântara que já aderiu a novidade.

#tbt

O Geo Studio chegou a ser um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Foram 32 unidades com mais de 22.000 alunos no Brasil e no Exterior. Foi um grande colégio em meados dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, quando encerrou suas atividades. Muitas histórias e saudades de quem passou pelos bancos daquele colégio que ensinou mais que matérias para o vestibular: ali foram aprendidas lições de vida!

Legenda: A primeira diretoria do Geo Studio Foto: Arquivo

Legenda: Pátio do Geo Santos Dumont em tempo de SAC – Semana de Arte e Cultura Foto: Arquivo

Legenda: Foto do Troféu da SAC – Semana de Arte e Cultura Foto: Arquivo

Legenda: Turma do Geo Studio Foto: Arquivo

Imagens compartilhadas pelo grupo dos ex-alunos do Geo Studio do Facebook