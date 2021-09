Suicídio, precisamos falar sobre

A prevenção do suicídio é uma causa que exige o empenho de todos. E hoje vamos tratar do tema em dose dupla.

No meu instagram (@jeritzagurgel), vou conversar sobre como essa questão se coloca entre os adolescentes. Nesta terça-feira (21), às 18h, vai rolar um bate-papo com a atriz Any Maia e a psicanalista Germana Lima.

E é ela, Germana Lima, que escreve aqui sobre esse tema grave e urgente: o suicídio. Germana é psicanalista clínica, mestre em Educação Inclusiva, professora de pós-graduação, supervisora de formação esicanalítica, palestrante e escritora.

O suicídio e os jovens

O que na verdade tem acontecido com nossos jovens? Os índices realmente aumentaram ou somente agora nos deparamos com esses dados alarmantes?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já relata que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Conforme o órgão, mais de 800 mil pessoas cometem o suicídio anualmente.

Esteja atento a mudanças de comportamento como:

- Isolamento social;

- Mudanças marcantes nos hábitos;

- Descuido com a aparência;

- Piora no desemprenho escolar;

- Alteração do sono/apetite

- Frases como: Preferia estar morto! Quero desaparecer! Tudo ficaria melhor sem mim!

O que fazer?

- Buscar alguém que escute sem julgamento;

- Não ignorar os sinais de alerta;

- Pedir ajuda a um médico no hospital para uma primeira orientação, se for o caso;

- Ligue 188 (Centro de Valorização a Vida) O serviço é gratuito, funciona 24 horas e todos os dias da semana, oferecendo apoio emocional diante de uma escuta qualificada e acolhedora.

Sua vida é importante!