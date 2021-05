Mudanças fisiológicas existem para a mulher de 60 anos e isso é inegável. Ocorre que essa mulher precisa aceitar o novo ciclo e buscar meios para adapta-se à nova realidade. Sexo na terceira idade acontece respeitando o espaço do outro, com momentos de carinho, toques e práticas sexuais para atingimento do orgasmo.

Legenda: Carlota Fiuza é psicóloga clínica e atende pacientes na terceira idade. Foto: Reprodução

Veja as palavras de acolhimento e construção consciência da psicóloga Carlota Fiuza sobre o assunto: