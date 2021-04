Renda-se a quem sabe valorizar o nosso artesanato

Ana Cristina Machado fez administração, marketing e moda e trabalhou na revista invoga, mas o desejo de criar sua própria marca foi amadurecendo com as experiências vividas.

Desde adolescente tinha uma paixão enorme por bordados, rendas e por coisas da terra.Tinha como hobby customizar as próprias roupas e das amigas.

Quando passava as férias no interior do Ceará, participava da confecção das blusas de richilieu e crivo, bem como de camisolas bordadas que exercitava aquela arte com a mãe. Era uma dinâmica que amava acompanhar.

Até que resolveu apostar no seu coração e talento e construir um propósito: levar para suas criações às mãos das artesãs surgindo uma peça com alma. Tudo de forma orgânica e única, uma longa história de amor por trabalhos manuais!

Desde 2013, adota a prática de slow fashion, de produção em pequena escala, utilizando-se de matérias-primas naturais e totalmente artesanais.

Assim são feitas as produções de Ana Cristina: com a ideia de transmitir na roupa o sentimento, o sonho, a alegria, a alma da sua cliente.

Em homenagem a uma grande amiga que foi fatalmente retirada da vida, cujo nome era Rosa, acentuou a marca e deu o nome de Rosá, uma palavra repleta de significados.

E assim, Ana Cristina teceu seu ideal com foco nos trabalhos de handmade e peças com matérias-primas naturais.

Agora, renda-se a Ana Cristina Machado, a mulher que faz da sua arte a valorização do nosso artesanato.

Legenda: A collab cheia de propósito e afeto com a empresária Mariana Mota foi inspirada nos elementos da natureza, além de transmitir o estilo de vida alegre, leve e jovial da inspiradora. Foto: Divulgação

Se você está curiosa e é fã das rendas e bordados, confira a galeria.

LIÇÃO DAS ABELHAS

Legenda: A Piazzale Michelangelo, mirante de Florença, veste-se de rosas para atrair as abelhas. Foto: Divulgação

As abelhas estão deixando de visitar a Toscana. O Governo Estadual, atento ao abandono dos insetos, que são primordiais para a manutenção das flores, além da produção de mel (produto tradicional da Toscana), resolveu fazer uma campanha e doar sementes aos cidadãos para que plantem em suas varandas flores para atrair as abelhas. Os florentinos já estão empenhados para aprenderem mais uma lição das abelhas.

POR FALAR EM FLORENÇA

Legenda: Um dos desenhos de Pedro Américo adquiridos por Max Perlingero foi “a inveja”. Foto: Reprodução

Foi Max Perlingero, especialista na administração de relevantes coleções particulares no Brasil e diretor das empresas Pinakotheke Cultural (RJ e SP) e da Galeria Multiarte em Fortaleza, quem contou à SiSi sobre a importância de Florença na sua vida: lá conheceu Adelina Figueiredo i Montesi, neta de Pedro Américo (pintor do Segundo Império, mais conhecido artista brasileiro, sendo autor de “O Grito do Ipiranga”). Na ocasião, em 1986, comprou uma coleção de mais de 100 desenhos e 10 pinturas”. Pedro Américo era da Paraíba, mas morou em Florença até a sua morte.

RAPIDINHAS IMPORTANTES

LIVE

Legenda: Maciej Antoni Babinski é gravador, ilustrador, pintor, desenhista, professor de artes plásticas. Foto: Divulgação

A Fundação Edson Queiroz promove uma live hoje, às 19h30, em homenagem aos 90 anos do artista polonês Maciej Babinski. A programação será exibida pelas redes sociais da Unifor (Instagram e Facebook) e pela TV Unifor e YouTube.

ELMO

Legenda: Presidente da Sbot, Dr. Leonardo Drumond: “O momento é de união em prol da vida”. Foto: Divulgação

Ortopedistas doam capacetes Elmos à rede pública através da campanha realizada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Regional Ceará, em apoio à campanha da Associação Médica Cearense, onde foram comprados 12 capacetes Elmos e 12 válvulas PEEP (Pressão Positiva Expiratória no final da Expiração). Os equipamentos serão doados ao Hospital Regional Norte, localizado em Sobral, e ao Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira - Frotinha Messejana, em Fortaleza.

DOAÇÕES DA M. DIAS BRANCO

Em apoio social às comunidades que vivem no entorno das unidades industriais e centros de distribuição, espalhados por 17 Estados, a M. Dias Branco intensificou suas parcerias para a doação de alimentos durante a pandemia da Covid-19. De janeiro e março, foram doadas 1.606,5 toneladas de alimentos, o equivalente a R$ 11 milhões. As doações para entidades sociais, desde o ano passado, já somam R$ 27 milhões ou 5.066 toneladas de massas e biscoitos.

CUFA

Greenpeace e MST unidos para levar alimento de qualidade para as favelas. No domingo, 18, a CUFA, o Greenpeace Brasil e o MST realizaram a entrega de 75 cestas básicas agroecológicas em Fortaleza. As cestas são feitas, majoritariamente, com alimentos produzidos por agricultores do MST, financiadas pelo Greenpeace Brasil e distribuídas pela CUFA.

Legenda: As cestas foram entregues nas favelas Barroso 2, Pantanal e Quadras, em Fortaleza, tendo como foco das doações às mães solo, com filhos pequenos e que, muitas vezes, também cuidam dos idosos da família. Foto: Divulgação

CAPTEI

COMOÇÃO

Foto: Stenio Burgos

A partida do professor Gilmar de Carvalho foi muito sentida por amigos, ex-alunos e admiradores no último domingo, vitimado pela Covid-19. O artista Stenio Burgos externou seus sentimentos através de um post no instagram e o homenageou com um retrato do amigo.

50TÃO

Foto: Divulgação

O publicitário Duda Brígido, dia 18, chegou aos 50 anos em ótima forma, cercado de muito amor da família e com uma linda homenagem dos pais. Na foto com a mãe, Izabel Rosário, a tia, Liliana Brígido, o pai, Maninho Brígido acompanhando de Nelidia, a esposa Ticiana ladeada pelos filhos do casal Dudu e Sarinha Brígido.

BATIZADO

Foto: Divulgação

Christiano e Isabela Alencar, em tom intimista, fizeram uma pequena reunião em torno do batizado do mais novo integrante da família: Diego. A irmã Marcela estava super animada.