Carol Mentor é estrategista de comunicação digital que direciona mulheres ao sucesso no ambiente digital e vem dando show em postagens da nova ferramenta de impulsionamento do Instagram: Reels.

Recentemente, a mentora de negócios fez uma postagem com reels que gerou mais de 80 mil visualizações e foi eleita, entre os seguidores, como a “Rainha do Reels” e é por isso que a poderosa é quem passa as dicas mais eficientes para garantir esse alcance.

Carol Mentor assegura que o Reels é a uma das mais eficientes formas de atrair engajamento para o Instagram! “A ideia é criar vídeos divertidos para compartilhar com os seus seguidores um conteúdo leve e dinâmico.” Essa foi a primeira dica da estrategista.

Depois, as outras sugestões para atingir o sucesso da viralização, segundo Carol, são:

“- Escolha temas virais! Não adianta fazer o post perfeito com tema morno.

- Os primeiros 3 segundos são os mais importantes para capturar a atenção das pessoas.

- É preciso retenção com concretude, porque depois de chamar a atenção você precisa fazer que seu público assista ao vídeo até o final já que é isso que o algoritmo mede.”.

Quem sabe, sabe e agora que você já entendeu que o Reels é um formato de conteúdo que atinge muitas pessoas que não seguem você, aproveite o funil com a meta de transformar desconhecidos em seguidores!

POÇO DA JUVENTUDE

Legenda: O Presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, comemora os 88 anos da instituição pensando em um futuro melhor para todos. Foto: Divulgação

OAB Ceará completa, hoje, 88 anos reforçando a atuação na defesa das prerrogativas da advocacia e da manutenção do Estado Democrático de Direito, a fim de garantir o acesso de toda a sociedade à justiça.

O Presidente da OAB Ceará (2019/2021), Erinaldo Dantas, reforça a tese de que o histórico de lutas não pede acomodações: "Do sertão ao litoral, temos nos empenhado ao máximo para que a advocacia possa continuar exercendo suas atribuições em prol da coletividade, tendo como única preocupação a salvaguarda do direito” e, ainda, acrescenta com as palavras do ex-servidor, Calvino Pereira, vítima de complicação da Covid-19, “A OAB dos dias atuais não é mais só dos advogados. Ela quebra todas as leis da natureza, pois quanto mais o tempo passa, mais ela se fortalece e se rejuvenesce. É o próprio poço da juventude”.

NAIL ART

Legenda: Oui, madame!, já pode ter uma nova versão. Foto: Divulgação

As unhas francesinhas é a trend do momento, porém numa pegada mais descolada e vem ganhando muita popularidade. A SiSi te mostra algumas lovers que já estão fazendo a diferença por aí. Manuela Feitosa, empresária de uma franquia de unhas aqui em Fortaleza, está adorando a novidade!

Legenda: Larissa Lima é adepta a nova tendência Foto: Divulgação

MESA DE PÁSCOA

Legenda: Mesa decorada para celebrar a Páscoa Foto: Divulgação

Quando Mariana Montenegro (Sensorial) e as irmãs Gripp, Nath e Giovanna (Lasso) resolver fazer alguma coisa, fique certa que é sucesso, charme e bom gosto garantidos. No último sábado, 27, o trio resolveu apresentar um live ensinando como fazer uma mesa para Páscoa. Ficou a coisa mais linda desse mundo! Os detalhes você pode conferir no IGTV da @sensorialfortaleza

AGUAS DE MARÇO

Legenda: Sérgio Helle apresenta pinturas, instalações em técnicas variadas e infogravuras (sobre papel, sobre tecido, sobre pedra Cariri) na nova exposição. Foto: Divulgação

A mostra “Águas de Março”, comemorativa dos 50 anos da Fundação Edson Queiroz, exibe, a partir de hoje, a exposição do cearense Sérgio Helle inspirada nos ciclos da natureza, Resurgentis e Paradisus, duas séries que integram a nova mostra do Espaço Cultural Unifor.

VACINADOS

O final de semana foi de muitas postagens de gente fina, elegante e sincera comemorando a possibilidade de tomar a vacina contra a COVID-19, acompanhe os registros dos felizardos!

Legenda: Candido Quinderé agora está mais cheio de bossa! Foto: Reprodução

Legenda: Rita Oliveira prestou declaração emocionada na rede social. Foto: Reprodução

Legenda: Léo Cabral contando os dias para ganhar o mundo! Foto: Reprodução