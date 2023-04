“Queremos um Brasil do presente” Camilo Santana esclarece os horizontes para educação no Brasil

Com o tema “Um Novo Horizonte para a Educação no Brasil e o Impacto na Economia e na Sociedade”, o Lide Ceará realizou um almoço-debate com o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará.

Emília Buarque conduziu apresentando o político Camilo como um gestor que implementa um modelo novo de fazer política, que tem liderança. Admitiu ser difícil conceitua-lo, já que traz um espírito de homem público formal, bem como o “mindset” de um jovem lider, o que o aproxima do povo. Na oportunidade, disse ao ministro, como representante do Lide, que compreende do “gap” amargado na área da educação, mas que aposta todas as fichas na nova gestão de Camilo.

Além disso, fez o alerta, também, aos empresários:

“É preciso ser claro e expor para cada um de nós dos setores, o que fazer para que a educação leve as crianças e jovens? E que a escola seja a porta de entrada real para um novo horizonte.”

Após, o Ministro da Educação fez uma apresentação para uma plateia de convidados formada por empresários membros do Lide Ceará e imprensa.

“o segredo que nos levou para o Ministério da Educação é garantir que as nossas crianças sejam alfabetizadas e aprendam na idade certa”

Destaque para momentos inevitáveis ao meu olhar: a sintonia entre o empresário Beto Studart e Camilo Santana...

...e do antenadíssimo empresário, Deusmar Queirós, que, de tanto ouvir sobre educação, tema de tecnologia, propostas e conectividade de um novo governo, trouxe um discurso produzido através de um programa de inteligência artificial, do Chat GPT. No auge dos seus 76 anos, Deusmar mostra que tem mente para o avanço tecnológico e que a semente plantada pela presidente do Lide, não está mais no seu horizonte, faz parte do seu presente.

Vem ver nas fotos captadas dos diversos momentos captados por LC Moreira:

