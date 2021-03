Qual é o seu dueto?

Legenda: Dueto - Maciej Antoni Babinski (1932) (Sem título, 2000 Óleo sobre tela, 151 x 201,5 cm) e Rubens Gerchman (Sequência 8, 2005 Acrílica e óleo sobre tela, 80 x 120 cm). Uma conexão com o Ceará, já que Babinski vive na zona rural da pequena cidade de Várzea Alegre, no Ceará, onde criou uma galeria de arte Foto: Reprodução

É o seguinte: a subjetividade é inerente à arte e tem ganhado relevância ainda maior nesse momento tão delicado que vivemos. Pois, para tornar nosso convite mais interessante, que tal, amanhã, terça, você entrar na exposição virtual do Espaço Cultural Unifor?

A abertura virtual da exposição “50 Duetos” traz mais de uma centena de obras do acervo da Fundação Edson Queiroz, que completa meio século em 26 de março!

As conexões entre as obras foram propostas pela curadora Denise Mattar.

Escute o podcast com a curadora: https://omny.fm/shows/uniforcast/50-duetos-no-espaco-cultural-unifor

Legenda: A SiSi conectou as cores de Djanira da Mota (obra: Circo) e Silva com a de Tarsila do Amaral (obra: Religião Brasileira IV), duas representantes femininas na mostra. Foto: reprodução



Portanto, depois desse passeio fantástico pela exposição da “50 Duetos” a SiSi te convida a formar também outros pares e a compartilhá-los com a hashtag #meudueto.

SEM TENSÃO

Legenda: Você pode aplicar os óleos juntos nos pontos de pulsação, nas solas dos pés ou, se preferir, 3-4 gotinhas de cada no difusor. Foto: Reprodução

Se o seu dia vai rolar muitos afazerem e você já está sabendo que faltarão horas para cumprir toda a lista de tarefas, posso dizer que essa tensão não faz parte mais da sua vida se adotar o óleo essenciais balance e serenity. Esse é o combo perfeito para trazer aterramento, calma e equilíbrio as emoções. O clima será outro! A dica é da Rafa Frota!

FORTALEÇA!

Legenda: A terapeuta sexual Fabiana Lucas indica bolinhas, cones e bastões Foto: Reprodução

Fortalecer o assoalho pélvico é uma questão de saúde da mulher. Esse exercício é popularmente conhecido por “pompoarismo” e, também, melhora o desempenho sexual.

A técnica milenar de exercícios regula toda a sua saúde intima da mulher, bem como auxilia no fortalecimento da musculatura vaginal (evitando, assim a incontinência e infecção urinaria), melhora a flacidez vaginal e o vaginismo, ajuda na lubrificação, facilita o orgasmo, reduz sintomas da menopausa e cólicas menstruais. Existem várias técnicas que podem ser adotadas e o melhor caminho é procurar um especialista.

