Nascidas entre os dias 20 de fevereiro e 20 de março, as piscianas são aquelas pessoas mais empáticas do zodíaco. Super místicas, do bem, sensíveis e flutuantes! Captamos alguns registros de piscianos em suas redes sociais para estarem na nossa coluna do sábado:

Legenda: Denise Castelo Foto: Divulgação

QUARENTOU. Denise Castelo chegou aos quarenta entre as estrelas e linda como sempre.

Legenda: Isabela Rolim Foto: Divulgação

GRATIDÃO. Isabela Rolim iniciou o novo ciclo respirando e agradecendo a Deus pela saúde de todos da família. Vida nova!

Legenda: Janaina Macedo, Antonio Macedo e Antônio Macedo Foto: Divulgação

DUPLO BRINDE. Janaina e Antonio Macedo vizinhos de data comemoraram o aniversário ao lado do filho do casal Antônio.

Legenda: Julie Borges Foto: Divulgação

PRIMOGÊNITA. Julie Borges recebeu declaração de amor da mãe June na rede social.

Legenda: Diandra Alves Foto: Divulgação

RESERVADA. A arquiteta Diandra Alves comemorou em casa a passagem do aniversário ao lado do marido Roberto e da filha.

Legenda: Stefanne Cavalcante Foto: Divulgação

SEGUIDORA. Stefanne Cavalcante é uma pisciana declarada!