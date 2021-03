Mundo feminino

O Dia Internacional da Mulher é uma data adotada pela Organização das Nações Unidas como marco da celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.

A marca histórica foi trágica. Em março de 1911, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres reivindicaram igualdade de condições de trabalho e de salário como a dos homens. Resultado: 130 mulheres trabalhadoras foram presas na fábrica e queimadas vivas! Como essa, muitas histórias de lutas, batalhas, sofrimentos e conquistas permearam o trilhar de êxito das mulheres.

No Brasil, somente na Constituição de 1988, que marca o início da redemocratização do País, foi que Jaqueline Pitanguy, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, entregou ao presidente da Assembleia Nacional da Constituinte a "Carta das Mulheres Brasileiras" com as principais reivindicações dos movimentos de mulheres pelo Brasil. As mulheres conseguiram ter contemplados 80% do que foi proposto na Carta, conquistas como: ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos, igualdade de direitos e responsabilidades na família, a definição do princípio da não discriminação por sexo e raça-etnia, a proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho e o estabelecimento de direitos no campo da reprodução.

Agora, pasme! Sabe qual foi a principal vitória e que ganhou “status” de cláusula pétrea (aquela não pode ser modificada de jeito nenhum)? Igualdade jurídica entre homens e mulheres:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;(...)”

De lá para cá, a luta tem sido árdua, mas conquistada.

As mulheres vêm mostrando que sabem bem o lugar que querem ocupar no mundo e que são capazes de se adaptarem às condições e às circunstâncias que são fundamentais para o novo momento que se apresenta.

É por isso, que o mundo atual é feminino. Ou você ainda não notou isso?

Faça um passeio pelo universo da Artluv, galeria de arte online que encontrei. Lá tem 8 artistas mulheres expondo suas obras. Está fantástico!!!

Leticia Colin e Agatha Moreira apontaram nessa semana impactanto com beleza e atitude. Uma mulher que aposta no short hair é porque tem muita coragem de mostrar a cara para mundo, viu? Vou te dizer que bateu aquela vontade de arriscar. E aí, tem coragem?

Legenda: Leticia Colin num ensaio fotográfico para uma marca famosa de roupas femininas apresentou um estilo mais comportado Foto: Divulgação

Legenda: Agatha Moreira já revelou que "Verdades Secretas" está voltando e “The Bitch Is Back”... Foto: Divulgação

Homenagem

A Presidenta da ADPEC, Andréa Coelho, homenageou as associadas pelo Dia Internacional da Mulher enviando uma lembrança personalizada para cada uma delas, além de um vídeo mostrando o trabalho das defensoras públicas que atendem no Núcleo de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (NUDEM). Um exemplo de luta por cidadania e dignidade na defesa das mulheres!

Legenda: Apesar de todas as dificuldades enfrentadas na pandemia, as Defensoras Públicas do Ceará receberam em casa o carinho e o reconhecimento em forma de presente. Na foto, a defensora Liduina Freitas Foto: Divulgação

A voz é delas

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace) inicia o mês da mulher com o debate online que tem como tema: “Liderança Feminina na Advocacia”. A “live” será transmitida pelo canal do Youtube da CaaceOAB, hoje, às 18h, e reunirá Janaína Nunes (presidente da Subsecção Maciço de Baturité), Ronisa Freitas (presidente da Subsecção Inhamuns), Paula Cavalcante (vice-presidente da Caace Sertões de Crateús) e eu, Jeritza Gurgel (advogada e colunista do DN e da plataforma SiSi).

Roda de Conversa

A Campanha “Somos Gratos, Mulheres" vai levar mensagens de apoio e carinho dos colegas de trabalho em reconhecimento às mulheres que atuam nas empresas do Grupo Aço Cearense, por meio da intranet. Milena Monteiro, Liderança Nacional da área Socioassistencial do Projeto Justiceiras, é a convidada para o encontro virtual com os colaboradores das empresas do Grupo que será mediado por uma representante do setor de Recursos Humanos.

É sobre luta conquista e respeito que o Grupo Aço Cearense promove encontro virtual de conscientização e reflexão sobre a luta das mulheres por igualdade, hoje, dia 8, em dois horários: 10h e 15h30. Via Microsoft Teams

Mais infância e mais máscaras

85 mil máscaras de tecido foram entregues no último dia 04 para famílias nos municípios de Santa Quitéria, Meruoca, Mombaça e Palhano, que tiveram a definição de isolamento rígido em razão da alta de casos de Covid-19, através de uma ação executada pela Secretaria da Proteção Social Justiça, Cidadania, Mulheres e de Direitos Humanos (SPS), que fez a entrega das máscaras para as secretarias municipais de assistência social, e integra o Programa Mais Infância Ceará.

Boa música

Roberta Fiuza esteve no Nordeste Rural com Tereza Tavares ontem e revelou que, hoje, as mulheres vão tem um carinho a mais da cantora na sua rede social (@robertafiuza). É conferir para saber!

Legenda: Tereza Tavares, apresentadora do Nordeste Rural, o músico David Simplício e Roberta Fiúza, cantora e apresentadora. Uma mulher versátil! Foto: Divulgação