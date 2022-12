Medalha Paulo Marcelo Martins Rodrigues é entregue a oito personalidades

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), realizou mais uma edição da solenidade de entrega da Comenda Paulo Marcelo Martins Rodrigues.

A solenidade aconteceu no auditório principal da sede da ESP/CE, em Fortaleza e premiou oito personalidades da Saúde cearense. Os homenageados foram indicados pelos membros do Comitê de Governança do equipamento pelos relevantes serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS) – em diferentes campos de atuação (ensino, pesquisa, inteligência, inovação e cooperação na saúde do estado).

Legenda: Caio Cavalcante, Cabeto Martins Rodrigues e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Os agraciados foram: Camilo Santana, representado pela secretária Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa, Tânia Mara Silva Coelho; Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto); representando todos os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente da covid-19, a fisioterapeuta, Betina Tomaz; José Xavier Neto, Maria da Penha Maia Fernandes, Paulo André Holanda, José Batista Tomaz e Flávio Clemente.

Legenda: Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Marcelo Alcântara Superintendente da ESP/CE “Esse é um sentimento de reconhecimento que queremos passar pelos méritos desses homenageados e pelo compromisso público, o espírito altruísta e pelo fazer coletivo. Momentos como esse da pandemia que nos trazem tantas abordagens diferentes de um mesmo problema nos fazem refletir que temos muito a aprender e a aprendermos melhor juntos”

Veja quem esteve prestigiando esse momento nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Tânia Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Josafá, Betina e Elizabeth Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Alcântara e José Xavier Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Alice, Fernanda, Flávio Clemente, Davi Batista e Alane Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro, José Batista e Manuela Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Maria da Penha e Viviane Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Cabeto Martins, Rita Rodrigues e José Xavier Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse, Rita, Dr. Cabeto, André e Paulo Martins Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Luís e Viviane Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Navarro e Eliane Casanova Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Farias, José Xavier Neto e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Carvalho e Juliana Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Porto e Dudu Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Sá e Rebeca Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: José Batista Tomaz, Flavio Clemente, Maria da Penha Fernandes, Betina Tomaz e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: José Ibiapina, José Xavier Neto, Liana Fujita, Cabeto Martins Rodrigues, João Milton Cunha e Sérgio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Karan Borges, Regina e Isabella Matos, Betina, Elizabeth, Josafá e Betiza Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: José Xavier Neto, Liana Fujita e Cabeto Martins Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Karina, Alexandre e Lene Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Rocha, Rebeca Bandeira e Daniel Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: José Ibiapina, Sérgio Aguiar, Paulo André Holanda, José Xavier Neto, Liana Fujita e João Milton Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André e Olga Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita e José Xavier Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André Holanda e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Raissa Vidigal, Carlos Mesquita, Paulo André Holanda, Manuela Amaro e Walace Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Araújo, Luciana Rocha e Rebeca Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Walace Fialho, Carlos mesquita, Paulo André Holanda e Manuela Amaro Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Cavalcante, Tânia Coelho e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Cavalcante, Maria da Penha Fernandes e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Cavalcante, José Batista Tomaz e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Cavalcante, José Batista Tomaz e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Cavalcante, Paulo André Holanda e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Cavalcante, José Xavier Neto e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Cavalcante Flávio Clemente e Marcelo Alcântara Foto: LC Moreira