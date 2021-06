MUSEU DA FOTOGRAFIA FORTALEZA INAUGURA DUAS NOVAS EXPOSIÇÕES NO SHOPPING RIOMAR FORTALEZA

O Museu da Fotografia Fortaleza expõe, no piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza, as amostras “Fortaleza Antiga”, com fotografias inéditas que revelam um passado pouco conhecido da cidade alencarina e “Martín Chambi” que capturou imagens impressionantes de ruínas incas.

Legenda: As amostras reúnem, no total, 35 fotografias a Fortaleza Antiga e a trajetória de Martín Chambi

Além das duas novas exposições no Shopping Riomar Fortaleza, o Museu da Fotografia Fortaleza está aberto para visitação com as exposições em destaque: “O Olhar Não Vê. O Olhar Enxerga.” e “Não Danifique os Sinais”, com curadoria de Diógenes Moura.

LIVE IN CASA COM BRUNA ENE

Mesclando canções autorais e covers, a cantora e compositora Bruna Ene abre a programação do Festival Online Festa do Sol, sexta-feira, 25, às 17h30, com a mostra “Live in Casa – Sentimentos”.

Legenda: A mostra de Bruna Ene integra a programação “Signos do Zodíaco”, categoria composta por mostras de repertório que acontecem até o dia 3 de julho no canal do Festival Online Festa do Sol no YouTube

Com início às 17h30 no canal do evento (Festival Online Festa do Sol no YouTube), a cantora apresenta dois shows: “Esperança” e “Liberdade”, neste último com a participação especial do cantor e sanfoneiro Waldonys.

56 ANOS DE FUNDAÇÃO

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot) - Regional Ceará celebra, este mês, 56 anos de fundação.

Legenda: À frente na presidência está o ortopedista especialista em quadril e membro titular da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ), Dr. Leonardo Drumond

A entidade realiza e possibilita acesso a cursos e capacitações para atualização permanente dos profissionais, coordena serviços de residência médica e treinamento para avaliação do título de especialista, além de atuar na valorização, divulgação e conscientização da sociedade sobre saúde.

GOVERNO DO CEARÁ IMPLANTA FÁBRICA DO PROGRAMA MAIS NUTRIÇÃO NO CARIRI

Uma nova linha de produção do Programa Mais Nutrição foi entregue, na segunda-feira (21), na Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) de Barbalha, na Região do Cariri.

Legenda: A visita técnica ao local realizada pelo governador Camilo Santana e a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana

O espaço vai abrigar a fábrica, o banco de alimentos e a central de distribuição de alimentos, que serão ofertados para 36 entidades da Região e famílias que vivem no entorno do local. Além disso, em parceria do Sistema Fiec/Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) serão realizados cursos para colaboradores e beneficiários do Mais Nutrição Cariri.

UNIFOR RECEBE GABRIELA PRIOLI PARA MASTERCLASS ABERTA AO PÚBLICO

A especialista vai conversar com os participantes sobre os principais motivos para cursar uma graduação na área de Direito. A transmissão será realizada por meio das redes sociais da instituição.

Legenda: Gabriela Prioli, uma mulher com opinião forte, bem fundamentada e oratória impecável, vem se tornando uma referência, com milhões de seguidores em suas redes sociais e é quem vai comandar um bate-papo no Master Class "Por que fazer Direito?", no dia 30 de junho, às 19h

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, chamou os profissionais mais ilustres do mercado para dar aquele “empurrãozinho” na hora de observar melhor a área que desperta o seu interesse: os advogados Gabriela Prioli e Mateus Costa-Ribeiro e o consultor de moda Jorge Grimberg participarão de masterclasses online para contar as vantagens de ingressar na profissão.

Os encontros serão abertos ao público e transmitidos nos canais oficiais de comunicação da Unifor (YouTube, Instagram e Facebook) e na TV Unifor (YouTube e canal 181 da NET).